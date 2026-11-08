Futsal, la Futura U19 batte Acri 6-2 e resta in vetta imbattuta

Nel campionato Under 19 Nazionale nulla è scontato, e la gara odierna ne è l’ennesima dimostrazione. La Cadi Antincendi Futura, campionessa in carica, ha dovuto faticare più del previsto per avere ragione di un combattivo Città di Acri, capace di chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1. I locali sono partiti forte, sorprendendo i gialloblù con un pressing aggressivo e una grande intensità. La doppietta di Francesco Flora ha piegato in due la sfida nella ripresa ribaltando il risultato e piegando padroni di casa.

La Futura ha anche potuto contare sul bel gol del portiere De Lorenzo, autore di una prodezza che ha infiammato i presenti. Al riposo il punteggio recitava 2-1 per il Città di Acri.

Il solito Turiano ha trascinato i suoi con una doppietta, mentre Zagari ha sigillato il risultato con il gol conclusivo del 6-2. Vittoria che arriva nonostante le assenze di Lorenzo Honorio ed Andrea Cambareri rimasti a riposo precauzionale out in attesa del recupero di Alessandro Squillaci e Pedro Mendes con la prima squadra , in A2 Elite che ritornerà in campo venerdì 13 novembre 2026 al Palattina contro il CNL Cus Molise.

La Cadi resta al comando, ma la lezione di oggi è chiara: nessun avversario va sottovalutato, e ogni partita è una storia a sé.