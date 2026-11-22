Continua la marcia da imbattuta della Cadi Antincendi Futura in versione Under 19. Prova vincente in trasferta, al Pianeta Viola, casa della Gallinese, team che sarà l’avversario dei giallo-blu anche in Coppa della Divisione. Meritevole, accorta e concreta: il team di Mister Peppe Alfarano rischia pochissimo, vola in vantaggio con lo scatenato Pedro Mendes e chiude il primo tempo sul tre a zero complici i gol di Honorio ed ancora Pedro.

Nel secondo tempo, Cambareri andrà a chiudere i conti. Bene De Lorenzo tra i pali: prova di collettivo significativa con tanta difesa e buone ripartenza con Turiano, mentalmente sul pezzo, bravo anche in copertura, Aiello e Modafferi. Nel prossimo turno, sarà ancora una volta super sfida, in trasferta in casa della Pirossigeno.