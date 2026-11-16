Futsal, la Futura non si ferma: dopo il campionato, i reggini impegnati in Coppa contro Adrano

La Cadi Antincendi Futura non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver centrato due vittorie consecutive prima a Taranto poi fermando Molise in casa, la squadra giallo-blu è pronta a tornare immediatamente in campo per un calendario fitto di impegni che la vedrà protagonista sia in campionato che in Coppa. Il prossimo appuntamento in campionato è fissato per sabato 21 novembre alle ore 16.30, quando i ragazzi di Mister Sylvio Rocha affronteranno la trasferta capitolina contro la Real Fabbrica. Sarà una sfida delicata, ma il gruppo avrà il tempo necessario per prepararla al meglio, forte della fiducia acquisita grazie agli ultimi risultati positivi.

Ma il calendario non aspetta e la vera prova di carattere arriva martedì 17 novembre. Alle ore 20, infatti, la Cadi Antincendi sarà impegnata sul parquet di Adrano per il terzo turno di Coppa Divisione. Non sarà una semplice partita di passaggio, ma un banco di prova di assoluto rilievo.

Adrano, infatti, rappresenta un avversario di spessore, attualmente ben posizionato in classifica nel Girone D della Serie A2. I padroni di casa possono contare su un reparto offensivo di grande qualità, guidato dal bomber Ivan Nicolosi, elemento letale alla stregua di Filippo Chighini per la Cadi. Potranno giocare due calettasti non formati, dunque, pronta la staffetta tra due calettasti tra Cividini, Humberto Honorio, Pizetta e Dos Santos.