“Fuori Aula”, la scuola-laboratorio del collettivo La Strada apre i battenti il 19 novembre

Muove i suoi primi passi il cammino di “Fuori Aula”, la “Scuola a porte aperte per la ricerca della meraviglia” del collettivo La Strada. Lettura, teatro, cinema, fotografia, musica, arte, gioco. Dialogo, riflessione, intercultura, cura di sé e della comunità. Laboratori e attività rivolte ai giovani nel cuore e nella mente. Sulle orme di Paulo Freire e Ivan Illich, Danilo Dolci e don Lorenzo Milani. “Fuori Aula” è una scuola emancipatoria, fondata sulle parole generatrici e sul pensiero critico; una scuola cooperativa e comunitaria, perché “nessuno educa nessuno”, ma ci si educa in comunione, senza gerarchie tra docenti e studenti, senza steccati tra ciò che è dentro e fuori dall’aula; una scuola attiva, laboratoriale e creativa, perché ricerca e azione camminano insieme; una scuola che valorizza pensieri, parole, emozioni e corpi, attenta al benessere individuale e collettivo e improntata alla libera espressione di sé; all’aperto ogni volta che sarà possibile, perché si apprende a contatto con il mondo, guidati dalla curiosità e dalla scoperta.

Appuntamento il 19 novembre per la presentazione del percorso e per il primo appuntamento del laboratorio di lettura critica e consapevole “Il gigante cieco”, a cura di Romina Arena, e il 20 novembre per la presentazione del libro di poesie “Case che non ho abitato”, opera di Romina Arena pubblicata da “Città del Sole Edizioni”.

Appuntamento giovedì 19 novembre dalle 18:30 alle 20:00 presso la sede de La Strada in via Placido Geraci n°18 con il laboratorio di lettura “Il gigante cieco”, a cura di Romina Arena. Il laboratorio proseguirà nelle seguenti date: 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre.

Venerdì 20 novembre sempre alle 18:30 presso la sede de La Strada in via Placido Geraci n°18 presenteremo il libro di poesie di Romina Arena “Case che non ho abitato”. Dialogherà con l’autrice Fabio Domenico Palumbo.

“Il gigante cieco” è un laboratorio di lettura critica e consapevole gratuito, aperto a chiunque. Un luogo di socialità nel quale raffinare lo sguardo sulla realtà che ci circonda ed esercitare il senso critico, problematizzandola. Il nome del laboratorio, “Il gigante cieco”, è una citazione di Carlo Cassola, scrittore e intellettuale ingiustamente dimenticato e che ha marcato la letteratura italiana e il pensiero politico del Novecento. “Il gigante cieco” è anche una provocazione alla superficialità di lettura, laddove non addirittura all’indifferenza, riguardo al destino culturale, educativo, ecologico e politico dell’umanità.

Durante il laboratorio sarà utilizzata la letteratura come punto di domanda, come strumento per leggere il nostro tempo, scoprire quante declinazioni possa avere la voce del gigante, chi è, a quale mondo appartiene, come si muove, dove è diretto, come parla e a chi. Verrà rivolto lo sguardo al nostro presente, al suo macro e microcosmo, per tornare a interrogarci sulle nostre azioni, il nostro impegno, le nostre responsabilità di esseri viventi nelle mutevoli ed interconnesse dinamiche del cosmo.

“Case che non ho abitato” è una raccolta poetica che indaga il senso dell’abitare la Terra, cercare il proprio posto non dove è bello, ma dove è buono. Un pellegrinaggio attraverso il corpo, le case, la memoria, le bestie, le conseguenze dell’Antropocene in un tempo di disequilibrio ambientale, politico, esistenziale in cui la prospettiva storica e profetica della domanda e della testimonianza si muove sull’asse del partire, del tornare, del restare.