Le dichiarazioni del premier danese Mette Frederiksen sull’immigrazione, sull’identità nazionale e sul multiculturalismo aprono un nuovo fronte di discussione all’interno del centrosinistra europeo. La leader socialdemocratica, intervenuta martedì 17 novembre nel podcast Borgerlig Tabloid del quotidiano danese B.T., ha rivendicato la necessità di preservare l’identità culturale della Danimarca, sostenendo una politica migratoria più restrittiva e la chiusura delle frontiere europee. Parole che hanno suscitato polemiche anche all’interno del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.

Immigrazione, Frederiksen: “voglio una Danimarca che rimanga danese”

La capo del governo di Copenaghen ha espresso la propria posizione sulla necessità di tutelare l’identità nazionale danese: “La mia posizione personale è che voglio una Danimarca che rimanga danese. Sono completamente d’accordo con queste affermazioni. Siamo una società danese, e originariamente siamo un popolo danese dal punto di vista etnico”.

Frederiksen ha quindi ripercorso le trasformazioni della società danese legate ai flussi migratori, soffermandosi sul rapporto tra integrazione, democrazia, libertà individuali e diritti delle donne.

“Penso che molti di noi, anni fa, quando l’immigrazione è iniziata, abbiano pensato: ‘Va bene, le persone vengono qui, alcune fuggono dai loro Paesi, alcune vengono per lavorare’. Sono arrivati molti che non ci amano, che non amano gli omosessuali, che non sono d’accordo con l’uguaglianza dei diritti per le donne, che credono che la loro religione, l’#Islam, debba essere superiore alla democrazia. Usano la violenza come strumento legittimo per educare i loro figli, contro le donne e contro altre persone nelle strade. E questa cultura del dominio è pericolosa. Lo dico come socialdemocratica, lo dico come donna, lo dico come danese. Ma lo dico anche come premier di un Paese in cui questa cultura del dominio non è compatibile con il modo in cui abbiamo costruito la nostra società”, ha dichiarato il premier.

Il no al multiculturalismo e la difesa delle radici cristiane

Nel corso dell’intervista, Frederiksen ha affrontato anche il tema delle radici cristiane della Danimarca, distinguendo la libertà religiosa dal riconoscimento della parità tra le diverse culture e religioni. La premier ha inoltre sostenuto la necessità che l’Europa eserciti un maggiore controllo sui propri confini.

“Non sostengo una società multiculturale in cui culture diverse sono considerate, ad esempio, uguali. In Danimarca c’è la libertà religiosa. Non abbiamo uguaglianza tra le religioni. Il cristianesimo, siamo un Paese Cristiano. Voglio che rimaniamo così, perché credo che il cristianesimo ci abbia aiutato a plasmare una buona società. Penso che dobbiamo chiudere le frontiere, credo che l’Europa stessa debba decidere chi può venire qui. Quando si prevede che la popolazione africana quasi raddoppierà entro il 2050, la pressione sull’Europa rimarrà alta”.

Frederiksen e le dichiarazioni sui sostenitori di Hamas

La leader socialdemocratica ha poi affrontato la questione del radicalismo islamista, indicando nei sostenitori di Hamas una minaccia interna alla società danese e ai suoi principi democratici. “C’è un nemico che cresce all’interno della nostra società: sono i sostenitori di Hamas. Sono persone che sostengono leggi che pongono il Corano al di sopra della nostra democrazia”, ha affermato Frederiksen.

Scoppia la polemica nel centrosinistra europeo: il caso al Parlamento UE

Le dichiarazioni del premier danese hanno alimentato le divisioni all’interno della famiglia socialista europea. Secondo quanto riportato da Politico, il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo terrà una discussione interna sulla posizione di Frederiksen in materia di immigrazione, dopo che diversi eurodeputati hanno espresso preoccupazione durante una riunione a Strasburgo.

A suscitare particolari critiche è stato il passaggio dell’intervista relativo ai cambiamenti demografici e alla necessità di preservare una cultura maggioritaria in Danimarca: “non sono favorevole a una grande sostituzione della popolazione. Siamo una società danese, ed è necessario che in futuro in #Danimarca ci sia una forte cultura di maggioranza”.

Secondo i critici, la terminologia utilizzata dalla premier richiama quella della teoria complottista della grande sostituzione, secondo cui esisterebbe un piano deliberato per sostituire le popolazioni europee attraverso l’immigrazione, un’ipotesi priva di fondamento.

Migranti, il progetto in Ruanda e la collaborazione con Giorgia Meloni

Al centro delle divergenze politiche figura anche il sostegno di Frederiksen alla creazione di un centro per il rimpatrio dei migranti in Ruanda. Il progetto, presentato a Vienna il 16 novembre, coinvolge Danimarca, Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi e riguarda i richiedenti asilo respinti che non possono essere rimpatriati nei rispettivi Paesi d’origine.

La politica migratoria del premier danese aveva già suscitato perplessità all’interno del centrosinistra europeo, anche alla luce della sua collaborazione con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni sul tema del controllo dell’immigrazione.

La vicenda riporta così al centro del dibattito politico europeo le divergenze interne alla famiglia socialdemocratica sulla gestione dei flussi migratori, sull’integrazione, sull’identità nazionale e sull’esternalizzazione delle procedure di rimpatrio. Il confronto interno al gruppo S&D rappresenterà un nuovo momento di discussione sulla linea da adottare in materia di politica migratoria europea.