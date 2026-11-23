Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza prosegue il percorso di consolidamento e organizzazione della propria presenza sul territorio. Il presidente provinciale Nicola Caruso ha nominato i responsabili dei Dipartimenti provinciali, completando un ulteriore passaggio nella definizione dell’assetto organizzativo del partito: “una scelta che nasce dalla volontà di rendere sempre più strutturata l’attività politica, valorizzando competenze, professionalità ed esperienze e affidando a ciascun Dipartimento il compito di seguire e approfondire specifiche aree di interesse”.

Questi i responsabili nominati:

Organizzazione: Alfredo Moccia

Casa, grandi infrastrutture e lavori pubblici: Marco Ghionna

Dipendenze e terzo settore: Salvatore Pucci

Formazione: Giovanni Gallicchio

Giustizia: Sabrina Mannarino

Imprese e mondi produttivi: Pietro Molinaro

Istruzione: Luigi Malomo

Legalità e sicurezza: Matteo Capitano

Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione: Annarita Perrone

Pensionati d’Italia: Edoardo Converso

Politiche per il Mezzogiorno: Michele Arnoni

Politiche sociali: Daniela Romano

Professioni: Antonio De Marco

Sanità: Francesco Romano

Trasporti: Gioacchino Lorelli

Tutela delle vittime di violenza: Rosina Comite

“La strutturazione dei Dipartimenti provinciali rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del nostro partito. Con queste nomine intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione, valorizzando competenze e professionalità e rendendo ancora più incisivo il lavoro politico sui diversi ambiti di interesse. I Dipartimenti saranno uno strumento importante per sviluppare idee, approfondimenti e proposte, consolidando la presenza di Fratelli d’Italia nei territori e il suo ruolo nel dibattito politico e amministrativo della provincia. Sono certo che ciascun responsabile saprà interpretare al meglio il proprio incarico, contribuendo con impegno e competenza al lavoro comune”, dichiara il presidente provinciale Nicola Caruso. Con questa nuova organizzazione, Fratelli d’Italia punta “a rendere ancora più capillare la propria attività politica nella provincia di Cosenza, rafforzando il lavoro sui singoli ambiti e la capacità di tradurre le istanze del territorio in proposte e iniziative concrete”.