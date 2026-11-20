La valorizzazione delle montagne calabresi come opportunità di crescita economica e sociale, attraverso la tutela delle foreste, lo sviluppo del turismo naturalistico e il sostegno alle comunità locali. Sono stati questi i temi al centro dell’iniziativa “Ambiente, Borghi Montani e Foreste – Il futuro sostenibile delle montagne”, che si è svolta ieri pomeriggio presso il Centro Congressi di Camigliatello Silano, su iniziativa del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza. All’appuntamento ha partecipato anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, che ha richiamato l’importanza strategica della Sila per la Calabria e per l’intero Paese. Al centro del confronto, che ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori e protagonisti del territorio, la necessità di conciliare la conservazione del patrimonio ambientale con nuove prospettive di sviluppo per le aree montane, puntando sulle risorse naturali, sulle produzioni locali e sulle potenzialità turistiche. Un percorso che richiede una programmazione di lungo periodo e un dialogo costante tra le istituzioni, con l’obiettivo di rendere le comunità montane protagoniste delle opportunità offerte dal proprio territorio.

Barbaro: “la Sila patrimonio strategico per la Calabria e per l’Italia”

Nel corso del suo intervento, il sottosegretario Claudio Barbaro ha posto l’accento sul valore delle montagne della Sila, considerate una risorsa fondamentale non soltanto sotto il profilo ambientale e paesaggistico, ma anche per le prospettive economiche e sociali delle comunità che vi risiedono. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricchezza dei boschi, alla biodiversità, alle eccellenze agroalimentari e alle possibilità di crescita legate al turismo naturalistico, settori che possono contribuire alla valorizzazione delle aree interne senza comprometterne le caratteristiche naturali e culturali. L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per illustrare il lavoro svolto dal Governo Meloni negli ultimi anni, richiamando i risultati e gli interventi messi in campo in materia di tutela ambientale, gestione delle foreste e sostegno alle comunità montane. Nel confronto è emersa l’importanza di considerare la montagna come parte integrante dell’identità calabrese, riconoscendo il ruolo delle tradizioni, delle attività produttive e delle popolazioni locali nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile. L’obiettivo indicato è trasformare il patrimonio naturale e culturale in un’opportunità concreta per il territorio, attraverso interventi capaci di coniugare protezione dell’ambiente, economia e qualità della vita.

Caruso: “Il futuro delle nostre montagne richiede una visione condivisa”

Sulla necessità di rafforzare il confronto tra le istituzioni si è soffermato Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa come occasione di dialogo sulle prospettive delle aree montane calabresi. “Iniziative come questa rappresentano un’importante occasione per mettere a confronto esperienze e competenze, rafforzare il dialogo istituzionale e favorire una collaborazione sempre più concreta tra i diversi livelli di governo. Il futuro delle nostre montagne richiede una visione condivisa, capace di valorizzare le specificità dei territori, sostenere le comunità locali e trasformare le tante risorse della Calabria in opportunità di sviluppo”, ha dichiarato Caruso. Un richiamo alla necessità di costruire strategie condivise che tengano conto delle caratteristiche dei singoli territori, evitando interventi isolati e favorendo una collaborazione stabile tra amministrazioni, enti di gestione delle aree protette e rappresentanti delle comunità. La valorizzazione dei borghi montani, delle foreste e delle attività economiche legate all’ambiente è stata individuata come una delle direttrici sulle quali concentrare l’attenzione, nella prospettiva di sostenere le realtà locali e creare nuove occasioni di crescita nel rispetto del patrimonio naturale.

Il confronto tra istituzioni, amministratori e rappresentanti dei parchi nazionali

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Amedeo Aquila, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila, Marika Petrone, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, e Francesca Pisani, sindaco di Casali del Manco. Il confronto è proseguito con gli interventi di Luigi Lirangi, commissario del Parco Nazionale del Pollino, Liborio Bloise, commissario del Parco Nazionale della Sila e coordinatore nazionale delle Riserve MAB UNESCO, Luciana De Francesco, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, e Angelo Brutto, capogruppo del partito nel Consiglio regionale della Calabria. La presenza dei rappresentanti dei due parchi nazionali ha contribuito a collocare il dibattito nel più ampio contesto della gestione e della valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale. Dall’incontro è emersa la necessità di promuovere una collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, accompagnata da una programmazione capace di guardare al futuro delle comunità montane. La sfida è fare in modo che le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria possano diventare sempre più un fattore di sviluppo economico e sociale, sostenendo il turismo, le produzioni locali e le attività imprenditoriali, senza perdere di vista la tutela delle specificità dei territori e delle comunità che li abitano.