Francia sotto attacco hacker, Parigi punta il dito contro l’Iran: pronta la controffensiva dell’Eliseo

La Francia accusa ufficialmente l’Iran di essere responsabile del vasto cyberattacco che ha colpito quasi 700 siti della grande distribuzione l’11 e il 12 ottobre scorsi, provocando danni materiali e principi d’incendio. A indicare il coinvolgimento dei Guardiani della Rivoluzione iraniana è stato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, intervenuto a margine del G7 a Parigi. Il capo della diplomazia francese ha parlato di “una campagna di estrema gravità”, annunciando una risposta diplomatica e nuove sanzioni a livello europeo contro i responsabili.

Cyberattacco in Francia, Barrot accusa i Guardiani della Rivoluzione iraniana

Secondo le autorità francesi, l’offensiva informatica ha preso di mira i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati, alterandone il funzionamento e provocando danni alle merci conservate, oltre a diversi principi d’incendio.

Barrot ha attribuito direttamente la responsabilità dell’operazione all’apparato militare iraniano: “grazie all’eccezionale lavoro dei servizi statali – che desidero ringraziare a nome del governo e dei miei colleghi qui presenti – sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco è da attribuire al Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell’Iran. Si tratta di un’offensiva di portata e aggressività inedite. È il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che colpisce il territorio nazionale; costituisce una grave lesione agli interessi della Nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi. Per questo motivo, non rimarrà senza conseguenze. Abbiamo ovviamente – come minimo – convocato l’ambasciatore iraniano in Francia per esprimere la nostra ferma protesta contro questo atto estremamente grave”.

Francia-Iran, sanzioni europee e inchiesta giudiziaria

La reazione del governo francese non si limiterà alla protesta diplomatica. Parigi intende promuovere sanzioni europee contro i responsabili dell’attacco informatico, riservandosi ulteriori iniziative per impedire il ripetersi di operazioni analoghe.

“Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco e prenderemo ogni altra misura proporzionata e necessaria, pubblica o meno, per rispondere a tale attacco e dissuadere chiunque volesse ripeterlo. Aggiungo che la magistratura è stata investita della questione e prenderà le decisioni del caso”, ha dichiarato Barrot, precisando infine che “la convocazione dell’ambasciatore è in corso”.

Intanto la Procura di Parigi ha aperto un’indagine che coinvolge i vertici del gruppo iraniano Shahid Kaveh, unità specializzata in operazioni informatiche offensive e collegata ai Guardiani della Rivoluzione. Gli investigatori francesi hanno individuato elementi tecnici che, secondo la magistratura, riconducono l’operazione all’Iran.

La vicenda segna un nuovo momento di tensione nei rapporti tra Francia e Iran e porta al centro dell’attenzione europea la vulnerabilità delle infrastrutture commerciali e industriali agli attacchi informatici. Per Parigi, l’episodio rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, alla quale il governo intende rispondere anche attraverso le istituzioni dell’Unione Europea.