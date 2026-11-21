Oltre 82 mila persone in piazza in Francia, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, atti vandalici e diversi fermi. È il bilancio delle manifestazioni che si sono svolte oggi, sabato 21 novembre, in diverse città francesi. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno francese e riportati dal quotidiano Le Figaro, complessivamente 82.500 manifestanti hanno partecipato ai cortei organizzati nel Paese. La mobilitazione ha interessato anche Parigi, Bordeaux e Lione, dove le autorità hanno fornito i dati relativi alla partecipazione. In alcune città, al termine dei cortei, si sono verificati momenti di tensione e disordini, con interventi delle forze dell’ordine.

Parigi, 21.500 manifestanti: scontri con la polizia in Place de la Nation

Nella capitale francese, secondo i dati del ministero dell’Interno, hanno sfilato 21.500 persone. La situazione si è fatta particolarmente tesa nella fase conclusiva della manifestazione, quando in Place de la Nation si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante i disordini, gli agenti sono stati raggiunti dal lancio di oggetti. Nella stessa area è stato inoltre segnalato un principio di incendio all’interno di un cassonetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme. Gli episodi si sono verificati al termine del corteo, quando la tensione tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine è aumentata.

Bordeaux, vandalismi e scontri: nove agenti feriti e 17 fermati

Disordini anche a Bordeaux, dove la manifestazione ha registrato la partecipazione di 4.500 persone, secondo quanto comunicato dalla prefettura. La tensione è salita nella fase conclusiva del corteo, quando un gruppo di circa 1.000 persone, descritte dalla prefettura come “violente e determinate”, si è reso responsabile di atti di vandalismo. Il bilancio provvisorio degli incidenti parla di nove agenti delle forze dell’ordine feriti e 17 persone fermate. Si tratta dei dati comunicati dalle autorità francesi nelle prime ore successive agli scontri, con un bilancio che viene indicato come provvisorio.

Lione, 4.000 persone in piazza e otto fermati

La mobilitazione ha interessato anche Lione, dove la prefettura ha stimato la presenza di circa 4.000 manifestanti nel momento di massima affluenza. Nella città francese sono state inoltre fermate otto persone, secondo i dati forniti dalle autorità locali. La stima della partecipazione riguarda il momento di maggiore affluenza al corteo, mentre il numero dei fermi rientra nel bilancio degli interventi delle forze dell’ordine durante la giornata.