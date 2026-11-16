Francia, Le Pen “cambia idea” su matrimoni gay e cittadinanza: svolta in vista delle Elezioni 2027?

Marine Le Pen cambia idea su due dei temi più controversi della sua carriera politica: i matrimoni omosessuali e la doppia cittadinanza. Il leader del Rassemblement National, principale esponente della destra nazionalista francese, ha ammesso pubblicamente di aver sbagliato alcune delle posizioni sostenute in passato, segnando un cambiamento significativo nel suo percorso politico in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027.

Le dichiarazioni sono arrivate durante un’intervista trasmessa dall’emittente parlamentare francese LCP, nella quale Le Pen ha rivendicato la possibilità di modificare le proprie convinzioni nel corso del tempo. “In politica si può cambiare idea, non c’è nulla di cui vergognarsi, bisogna soltanto spiegare perché si cambia posizione”, ha dichiarato, riconoscendo gli errori commessi in passato su questioni che hanno profondamente caratterizzato il dibattito politico nazionale.

Marine Le Pen sui matrimoni omosessuali: perché ha cambiato idea

La prima svolta riguarda i matrimoni tra persone dello stesso sesso, legalizzati in Francia nel 2013 attraverso una riforma alla quale Marine Le Pen si era fermamente opposta. Durante l’intervista, la leader del Rassemblement National ha spiegato che la sua contrarietà derivava soprattutto dal timore che il riconoscimento delle nozze omosessuali potesse aprire la strada a una diffusione della maternità surrogata.

Secondo Le Pen, tuttavia, le conseguenze che temeva non si sono concretizzate. La maternità surrogata continua infatti a essere vietata in Francia e la leader nazionalista ha riconosciuto di aver modificato la propria valutazione sulla legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La sua opposizione alla gestazione per altri rimane invece invariata.

Già durante la campagna presidenziale del 2022, Marine Le Pen aveva assicurato che, in caso di elezione all’Eliseo, non avrebbe modificato la legge sui matrimoni omosessuali. Le dichiarazioni attuali rappresentano dunque un’ulteriore evoluzione rispetto alle posizioni sostenute negli anni precedenti.

Doppia cittadinanza, Le Pen ammette l’errore: “ho dato l’impressione di nutrire sospetti”

Ancora più esplicita è stata l’ammissione relativa alla doppia cittadinanza, un tema che per molti anni ha rappresentato uno degli elementi distintivi delle proposte politiche della destra nazionalista francese. Marine Le Pen aveva sostenuto in passato la necessità di impedire ai cittadini di possedere contemporaneamente la nazionalità francese e quella di un altro Paese, ma oggi riconosce che quella posizione trasmetteva un messaggio sbagliato.

“Per molto tempo ho proposto di vietare la doppia cittadinanza. Penso di aver commesso un errore”, ha ammesso Le Pen, aggiungendo: “Ho dato alle persone con doppia cittadinanza l’impressione di nutrire una sorta di sospetto nei confronti del loro amore o del loro attaccamento alla Francia. Ho cambiato idea su questa posizione e penso di aver fatto la cosa giusta”.

La svolta politica verso le Presidenziali 2027: dal matrimonio gay all’Unione europea

Le dichiarazioni di Marine Le Pen si inseriscono in un percorso di revisione di alcune posizioni storiche del Rassemblement National. Secondo un’analisi di Politico Europe, il cambiamento fa parte di una strategia politica con cui la leader francese cerca di ampliare il proprio consenso, superando alcune delle posizioni che in passato avevano contribuito a caratterizzare il suo partito.

Un precedente significativo risale al 2017, quando, dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali contro Emmanuel Macron, Le Pen abbandonò progressivamente la proposta di portare la Francia fuori dall’Unione europea, uno dei punti più controversi del suo precedente programma politico.

La questione della doppia cittadinanza aveva però continuato a suscitare polemiche. Durante la campagna per le elezioni legislative del 2024, il Rassemblement National aveva infatti proposto di impedire ai cittadini francesi in possesso di una seconda nazionalità l’accesso a determinati incarichi pubblici, considerati particolarmente sensibili o strategici.

Le nuove dichiarazioni arrivano in una fase politicamente delicata per Marine Le Pen, che guarda alle presidenziali francesi del 2027, mentre la possibilità della sua candidatura resta legata anche agli sviluppi della vicenda giudiziaria sull’utilizzo dei fondi destinati agli assistenti parlamentari europei. Dopo la condanna confermata in appello nel luglio 2026, la questione della sua eleggibilità è ancora al centro di un confronto giuridico in seguito al ricorso in Cassazione.

Il cambiamento sui matrimoni omosessuali e sulla doppia cittadinanza segna comunque una presa di distanza esplicita da due precedenti battaglie politiche di Marine Le Pen. Resta da capire come queste nuove posizioni saranno recepite all’interno del Rassemblement National e quale spazio troveranno nel programma con cui il partito affronterà la prossima competizione per l’Eliseo.