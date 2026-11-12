Francia, allarme bomba alla stazione di Calais: treni bloccati in entrambe le direzioni, scattano le verifiche

Allarme bomba in Francia, dove questa mattina, giovedì 12 novembre 2026, è scattata un’emergenza nella stazione ferroviaria di Calais-Fréthun, nel nord del Paese. La segnalazione ha fatto scattare le verifiche di sicurezza, provocando ripercussioni sulla circolazione dei treni e disagi per i collegamenti ferroviari nell’area. A rendere nota la situazione è stata la prefettura del Pas-de-Calais, che attraverso un messaggio pubblicato sul social network X ha confermato l’allarme e invitato la popolazione alla prudenza, avvertendo delle possibili conseguenze sul traffico ferroviario e sulla viabilità circostante.

Allarme bomba alla stazione di Calais-Fréthun: verifiche di sicurezza in corso

La prefettura francese ha comunicato l’attivazione delle procedure di controllo per accertare la natura della minaccia. “Un allarme bomba è attualmente in corso alla stazione di Calais-Fréthun. Sono in atto tutte verifiche del caso”, si legge nella comunicazione ufficiale diffusa su X. Le autorità hanno inoltre richiamato l’attenzione dei cittadini sulle possibili conseguenze dell’emergenza: “La situazione potrebbe avere ripercussioni sul traffico nell’area circostante. Siate prudenti. E Restate aggiornati su eventuali sviluppi della situazione tramite i canali social di Sncf”.

Treni bloccati tra Calais e Boulogne-sur-Mer per un bagaglio incustodito

Intanto, l’allarme ha determinato l’interruzione della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni sulla linea Calais-Boulogne-sur-Mer. A comunicarlo è stato il servizio regionale TER Hauts-de-France, che ha collegato lo stop dei collegamenti alla segnalazione di un bagaglio incustodito.

Secondo quanto riportato dall’operatore ferroviario, “la circolazione è interrotta in entrambe le direzioni” in seguito alla segnalazione di un “bagaglio incustodito”. La ripresa del traffico era stata inizialmente indicata “verso le 10:30”, ma al momento dell’ultimo aggiornamento non è stata confermata l’effettiva riattivazione dei collegamenti. Resta dunque alta l’attenzione sulla situazione nella stazione di Calais-Fréthun, mentre proseguono le verifiche per chiarire la natura dell’allarme. Le autorità invitano i viaggiatori a consultare i canali ufficiali della SNCF per conoscere eventuali modifiche alla circolazione ferroviaria e gli sviluppi dell’emergenza.