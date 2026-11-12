Francesco Guccini, doppio omaggio in Calabria: i suoi storici musicisti in concerto a Catanzaro e Reggio

La Calabria rende omaggio a Francesco Guccini con due concerti speciali dedicati alla sua musica e alle canzoni che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana. Gli appuntamenti sono in programma il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, nell’ambito della quarantesima edizione di Fatti di Musica, il festival ideato e diretto da Ruggero Pegna. A riportare sul palco il repertorio del cantautore saranno proprio i musicisti che lo hanno accompagnato per decenni nei concerti e nelle registrazioni discografiche. Un omaggio che non sarà soltanto musicale, ma anche un racconto fatto di aneddoti, ricordi e momenti condivisi con uno degli artisti più amati della musica italiana. L’iniziativa nasce dalla volontà di Ruggero Pegna, che nel corso degli anni ha organizzato gli indimenticabili concerti di Guccini in Calabria, tutti sold out, a Catanzaro, Reggio Calabria e Rende. In quelle occasioni il cantautore aveva ricevuto il riconoscimento ai Migliori Live d’Autore, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco.

I Musici di Francesco Guccini tornano sul palco: la formazione dei due concerti

Protagonisti dei due appuntamenti saranno gli storici Musici di Francesco Guccini, come amano definirsi i musicisti che hanno condiviso con lui una lunga esperienza artistica, sia in sala d’incisione sia durante le tournée. La formazione comprende Juan Carlos “Flaco” Biondini alle chitarre e alla voce, Vince Tempera al pianoforte e alle tastiere, Antonio Marangolo ai fiati e alle percussioni ed Ellade Bandini alla batteria e alle percussioni. A completare il gruppo sarà Giacomo Marzi al basso elettrico. Si tratta di musicisti conosciuti non soltanto dagli appassionati di Guccini, ma anche dal pubblico della musica italiana per le loro importanti carriere. Gli spettacoli saranno costruiti attraverso l’esecuzione dei brani più rappresentativi del cantautore, accompagnati dai racconti e dagli aneddoti di chi ha vissuto direttamente le diverse stagioni della sua attività artistica.

Da La locomotiva ad Auschwitz: le grandi canzoni di Guccini a Catanzaro e Reggio Calabria

Il programma dei due concerti attraverserà alcune delle pagine più importanti del repertorio di Francesco Guccini, riportando sul palco canzoni che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori. Tra i brani annunciati figurano Incontro, Autogrill, Gli amici, Vorrei, L’ubriaco, Il frate, La locomotiva, Signora Bovary, Cirano, L’ultima volta, Canzone per un’amica, Auschwitz, Il vecchio e il bambino e Canzone delle osterie di fuori porta, insieme ad altri successi storici. A interpretare vocalmente le canzoni sarà Flaco Biondini, chitarrista e storico collaboratore di Guccini, che ha condiviso con il cantautore oltre mezzo secolo di musica, amicizia e concerti. La presenza dei musicisti originali permetterà al pubblico di ritrovare sonorità e atmosfere legate alle esibizioni dal vivo di Guccini, attraverso un percorso che unirà musica e memoria.

Flaco Biondini racconta Guccini: “cinquant’anni di amicizia, musica e risate”

Particolarmente significativo è il ricordo di Juan Carlos Flaco Biondini, che ripercorre il lungo rapporto umano e artistico con Francesco Guccini, soffermandosi anche sulla varietà dei temi affrontati nelle sue canzoni. “Cinquant’anni di amicizia, musica, risate, di passioni letterarie e di un’intesa magica su e giù dal palco”, afferma Biondini. Il chitarrista invita a non ridurre il repertorio del cantautore alla sola dimensione politica, ricordando la presenza di storie d’amore, riflessioni umane e racconti della vita quotidiana. “Francesco continua a essere etichettato come cantautore politico e ci tengo a smentirlo, perché so che ci teneva. È vero, a 25 anni ha scritto La locomotiva, ma che dire di Canzone per un’amica, Il vecchio e il bambino, Auschwitz e di decine di pezzi d’amore? La sua era una militanza sociale. Amava raccontare le storie della gente… All’inizio si ispirava ai cantautori francesi, poi ci fu la folgorazione per Bob Dylan e per gli Stati Uniti. In quel periodo ebbe una fidanzata americana, Eloise Vitelli, oggi senatrice del Maine. Di Francesco potrei parlare per giorni…”, racconta Biondini.

Il legame tra Francesco Guccini e la Calabria: il ricordo della mostra del 2007 a Catanzaro

Il rapporto tra Francesco Guccini e la Calabria è stato caratterizzato da concerti molto partecipati e da iniziative culturali che hanno coinvolto anche artisti del territorio. Tra i ricordi più significativi figura un evento del 2007 a Catanzaro, quando il cantautore inaugurò, insieme a Vincenzo Mollica, che seguì l’appuntamento per il TG1, una mostra di dipinti dedicata alle sue canzoni. L’esposizione, allestita presso il Complesso monumentale del San Giovanni prima del concerto al Palasport, raccoglieva opere dei pittori calabresi Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala. Un’iniziativa che aveva unito musica e arti visive, rendendo omaggio alla capacità delle canzoni di Guccini di evocare immagini, storie e suggestioni capaci di ispirare anche altri linguaggi artistici.

Ruggero Pegna: “un’occasione preziosa per rivivere le atmosfere e i ricordi dei suoi concerti”

I due concerti-evento, intitolati “Omaggio a Francesco Guccini” e accompagnati dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, concluderanno la 40ª edizione di Fatti di Musica. Il festival diretto da Ruggero Pegna ha ospitato nel corso della sua storia alcuni dei più importanti autori italiani e grandi artisti internazionali, tra cui Sting ed Elton John. Per il promoter calabrese, gli appuntamenti di Catanzaro e Reggio Calabria rappresentano anche un’occasione per ripercorrere un legame personale e professionale costruito negli anni attraverso i concerti di Guccini nella regione. “Sarà un’occasione preziosa ed emozionante per rivivere le atmosfere, le storie e i ricordi di un repertorio senza tempo e dei live vissuti insieme a lui protagonista, al centro del palcoscenico; un modo per celebrare il legame indissolubile tra Guccini, i suoi magnifici compagni di viaggio e il suo pubblico calabrese, che continua ad amarlo. I miei ricordi personali sono tanti, tra i più cari e indelebili di tanti anni di lavoro, a cominciare dall’insegui desiderio”, afferma Pegna.

Omaggio a Francesco Guccini, date e biglietti dei concerti in Calabria

Il primo appuntamento con i Musici di Francesco Guccini è fissato per giovedì 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro. Il giorno successivo, venerdì 18 dicembre, lo spettacolo arriverà al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. I biglietti sono già disponibili online sul circuito TicketOne, attraverso il sito www.ticketone.it, e presso i punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0968 441888 oppure scrivere all’indirizzo email info@ruggeropegna.it.