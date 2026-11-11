Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi esclude l’ingresso in politica: “né io né Marina ci candideremo, vogliamo tutelare l’eredità di nostro padre”

Nessuna discesa in politica per Pier Silvio e Marina Berlusconi. A chiarirlo è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Chief Executive Officer di Mfe-Mediaforeurope, intervenuto durante un incontro con la stampa nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Il manager ha escluso un coinvolgimento politico diretto suo e della sorella Marina, ribadendo però l’interesse della famiglia a preservare quanto costruito dal padre, Silvio Berlusconi, anche attraverso il futuro di Forza Italia. “Né io né Marina intendiamo scendere in politica. Condividiamo l’interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c’è un interesse da imprenditori, perchè crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato”.

Pier Silvio Berlusconi: nessun ingresso in politica, ma attenzione al futuro di Forza Italia

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi arrivano nel contesto del dibattito sul ruolo della famiglia all’interno di Forza Italia e sulle prospettive future del partito fondato dall’ex presidente del Consiglio. Il numero uno di Mfe-Mediaforeurope ha voluto distinguere chiaramente la possibilità di un impegno politico personale dall’interesse a mantenere vivo il progetto costruito dal padre. Secondo quanto spiegato, si tratta di un interesse condiviso anche dalla sorella Marina, legato sia alla storia familiare sia ai valori che Silvio Berlusconi ha rappresentato nel corso della propria attività politica. La posizione espressa non prevede quindi una candidatura o l’assunzione di incarichi politici da parte dei due figli dell’ex premier, ma conferma la loro attenzione nei confronti del futuro di Forza Italia.

Il ruolo di Marina Berlusconi e il rapporto con Forza Italia

Pier Silvio Berlusconi è intervenuto anche sulle interpretazioni relative al ruolo della sorella Marina Berlusconi nelle vicende interne al partito. Il manager ha spiegato che Marina ha avuto interlocuzioni con alcune persone, ma ha ricondotto questi contatti all’interesse per il futuro della formazione politica fondata dal padre. “Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Fi ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro. Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta”. Le parole di Pier Silvio ribadiscono quindi la volontà di non interpretare il coinvolgimento di Marina nelle discussioni sul partito come il segnale di una sua imminente discesa in campo.