Una forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa provocando momenti di grande paura in tutta la Calabria. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della regione, causando preoccupazione tra i cittadini. La scossa è stata avvertita distintamente a Lamezia Terme, Vibo Valentia e Catanzaro, dove numerose persone sono scese in strada, spaventate dal movimento tellurico. La paura ha interessato diverse località calabresi. La scossa si è verificata nel mare al largo di Vibo Valentia e ha avuto magnitudo 4.3. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali su eventuali danni a persone o edifici.