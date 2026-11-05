Fondi europei, pronto l’evento con Tridico a Reggio Calabria: “troppe risorse restano sulla carta”. Le proposte del territorio arriveranno a Bruxelles

Le risorse europee rappresentano un’importante opportunità di sviluppo per la Calabria, ma troppo spesso le difficoltà burocratiche e la carenza di personale impediscono a Comuni e imprese di sfruttarle pienamente. È da questa criticità che nasce “Fondi europei: dall’Europa al territorio”, l’incontro promosso dal Gruppo The Left al Parlamento europeo con l’eurodeputato Pasquale Tridico, in programma sabato 7 novembre alle 16:30 al Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’obiettivo è mettere a confronto amministratori pubblici, rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionisti ed esperti per individuare gli ostacoli che rallentano l’accesso ai finanziamenti comunitari e la realizzazione dei progetti. Le indicazioni raccolte durante il dibattito confluiranno in un documento di proposte che sarà trasmesso alla Commissione europea, con l’intenzione di portare direttamente a Bruxelles le esigenze e le difficoltà riscontrate sul territorio.

Fondi europei in Calabria, il confronto tra Comuni, imprese e professionisti

L’iniziativa si rivolge in particolare ai Comuni della provincia di Reggio Calabria, agli amministratori e al personale degli uffici che quotidianamente si confrontano con le procedure necessarie per partecipare ai bandi europei e completare i progetti finanziati. Al centro della discussione ci saranno le risorse messe a disposizione dall’Unione europea per gli enti locali e le imprese, le modalità per ottenerle e le difficoltà che ne rallentano l’effettivo utilizzo. A condurre il confronto sarà la giornalista Elisa Barresi. Per il mondo imprenditoriale interverranno Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Calabria e Reggio Calabria, Nicola Cuzzocrea, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, e l’imprenditore Francesco Vito Tassone. Il contributo delle professioni sarà affidato a Fabio Mulonia, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, Alessandro Minuto, presidente dell’Unione Giovani Commercialisti di Reggio Calabria, e al commercialista Giuseppe Fedele. Parteciperanno inoltre Domenico Nicolò, docente dell’Università Mediterranea, e Roberta Mancia, legale esperta di progettazione europea e finanziamenti Ue. Pasquale Tridico prenderà parte al dibattito e ne trarrà le conclusioni.

Tridico: “Troppo spesso quei fondi restano sulla carta”

Proprio sulle difficoltà che impediscono di trasformare le risorse europee in interventi concreti si concentra la riflessione dell’eurodeputato. “Una parte importante delle risorse europee è destinata alla Calabria – dichiara Pasquale Tridico –. Troppo spesso, però, quei fondi restano sulla carta, perché molti Comuni non hanno personale sufficiente a seguire i bandi e le imprese faticano a orientarsi tra procedure e scadenze. Ogni finanziamento perso si traduce in una scuola che aspetta i lavori o in un’azienda che rinuncia a investire”. Secondo Tridico, dunque, il problema non riguarda soltanto la disponibilità dei finanziamenti, ma anche la capacità delle amministrazioni e del sistema produttivo di accedervi e utilizzarli. L’incontro di Reggio Calabria punta proprio a far emergere queste difficoltà attraverso le testimonianze di chi, negli uffici pubblici e nelle imprese, deve confrontarsi con le regole e le procedure previste per ottenere e gestire le risorse comunitarie.

“Al Parlamento europeo – prosegue l’eurodeputato – misuro ogni giorno la distanza tra chi scrive le regole e chi deve applicarle in un municipio di poche migliaia di abitanti. Questo incontro serve ad accorciarla: ascolteremo amministratori, professionisti e imprenditori e porteremo le loro richieste, nero su bianco, alla Commissione europea”. Il confronto avrà quindi anche un seguito istituzionale, attraverso la raccolta delle indicazioni emerse e la loro trasmissione alla Commissione europea. Tridico rivolge infine un appello diretto agli amministratori locali affinché partecipino all’iniziativa e contribuiscano alla definizione delle proposte. “Rivolgo un invito a tutti i sindaci della Città metropolitana – conclude Tridico –: il documento che consegneremo alla Commissione europea sarà scritto anche con le vostre parole”.

Come partecipare all’incontro al Castello Aragonese

L’appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle ore 16:30 al Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’incontro è aperto alla partecipazione di amministratori, rappresentanti delle imprese, professionisti e cittadini interessati ad approfondire le opportunità offerte dai finanziamenti europei e le problematiche legate al loro utilizzo. La partecipazione è libera, ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso un modulo online. Le proposte che emergeranno dal confronto saranno raccolte in un documento destinato alla Commissione europea, con l’obiettivo di rappresentare le esigenze concrete del territorio calabrese.