In Calabria quasi il 97% delle imprese ha meno di dieci addetti, ma proprio queste realtà rischiano di incontrare le maggiori difficoltà nell’accesso ai fondi europei destinati allo sviluppo economico. Non basta, infatti, pubblicare un bando per garantire a tutte le aziende le stesse possibilità di ottenere un finanziamento. Tra requisiti amministrativi, documentazione da predisporre, garanzie finanziarie e necessità di anticipare le spese, le imprese più piccole possono trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto a quelle dotate di personale specializzato e consulenti. È il problema centrale affrontato dal Focus speciale di Osserva Calabria, intitolato “Dalle risorse ai risultati. Fondi europei, accessibilità e sviluppo delle imprese calabresi”, che mette in evidenza un possibile paradosso delle politiche di sostegno: gli incentivi pubblici pensati per favorire gli investimenti potrebbero risultare più facilmente accessibili proprio alle imprese già maggiormente strutturate, anziché contribuire a ridurre le differenze competitive. Il rapporto non sostiene che questo effetto distorsivo sia già dimostrato in maniera generalizzata, ma individua un rischio concreto e plausibile, che gli attuali dati disponibili non permettono ancora di quantificare e che richiede strumenti di monitoraggio e prevenzione.

In Calabria il 96,6% delle imprese ha meno di dieci addetti

Il problema assume una rilevanza particolare alla luce della struttura dell’economia calabrese. Secondo i dati ASIA Istat 2024, infatti, 114.041 unità giuridiche sulle 118.006 considerate appartengono alla classe da zero a nove addetti, rappresentando il 96,6% del totale e concentrando il 64,7% degli occupati rilevati. Numeri che descrivono un sistema produttivo composto quasi interamente da attività di dimensioni molto contenute, per le quali l’accesso agli strumenti di finanziamento può diventare particolarmente complesso. Un piccolo commerciante, un artigiano, un ristoratore o un’impresa di servizi devono spesso affrontare procedure che richiedono competenze tecniche, capacità progettuali e disponibilità economiche non sempre presenti all’interno dell’organizzazione aziendale. Individuare il bando più adatto, comprenderne i requisiti, elaborare un progetto sostenibile e seguirne la successiva rendicontazione comporta un impegno che può incidere direttamente sulla possibilità di partecipare. In questo contesto, regole formalmente uguali per tutti possono produrre effetti differenti a seconda delle risorse amministrative e finanziarie dei richiedenti. L’accessibilità ai finanziamenti diventa così una questione fondamentale per valutare l’effettiva capacità delle politiche pubbliche di raggiungere la parte più rappresentativa dell’economia regionale.

Fondi europei, quasi 3 miliardi di dotazione ma le spese dichiarate si fermano al 16,95%

Il Focus prende in esame anche lo stato di avanzamento delle risorse europee destinate alla Calabria. Secondo il prospetto aggiornato ad agosto 2026, il Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 dispone di una dotazione complessiva di 2,962 miliardi di euro, comprensiva dei cofinanziamenti nazionali. Il costo delle operazioni selezionate ammonta a 1,658 miliardi di euro, corrispondenti al 55,96% della dotazione, mentre le spese ammissibili dichiarate raggiungono 502,13 milioni di euro, pari al 16,95%. Si tratta di indicatori che fotografano momenti differenti nell’attuazione della programmazione e che non devono essere confusi tra loro: le operazioni selezionate non coincidono necessariamente con le somme effettivamente spese, così come le spese dichiarate, i pagamenti e le risorse concretamente arrivate ai destinatari finali rappresentano grandezze distinte. Proprio su quest’ultimo aspetto emerge uno dei principali limiti informativi evidenziati dal rapporto. Gli archivi esaminati, infatti, non consentono di ricostruire in maniera affidabile quanti beneficiari finali dei finanziamenti siano effettivamente microimprese secondo la definizione europea. Una carenza conoscitiva che rende difficile valutare con precisione quanto gli strumenti disponibili riescano a intercettare le esigenze delle aziende di minori dimensioni.

Fondo Competitività Imprese, 224 domande non ammesse e 135 non valutate

Un esempio delle difficoltà che possono emergere nell’accesso agli incentivi arriva dall’analisi del Fondo Competitività Imprese. Negli undici elenchi istruttori storici esaminati dal Focus risultano complessivamente 529 posizioni consolidate, delle quali 152 ammesse, 224 non ammesse, 135 non valutate per esaurimento delle risorse e 18 rinunce. Particolarmente significativo è il dato relativo alle domande escluse: tra le 224 non ammissioni, ben 107 presentano rilievi documentali senza che risultino espressi altri motivi sostanziali. Questo elemento non permette di concludere che le richieste fossero automaticamente finanziabili o che avrebbero potuto essere recuperate attraverso semplici integrazioni. Evidenzia, tuttavia, quanto la corretta predisposizione della documentazione e la capacità di costruire un progetto conforme alle regole rappresentino elementi determinanti nella possibilità di accedere alle agevolazioni. La questione non riguarda quindi soltanto la disponibilità delle risorse economiche, ma anche le condizioni concrete attraverso le quali le imprese possono concorrere alla loro assegnazione. Per le aziende che non dispongono di uffici amministrativi dedicati, questi passaggi possono trasformarsi in ostacoli particolarmente impegnativi.

Confesercenti Calabria, Aloisio: “Rischiamo di allargare invece di ridurre i divari competitivi”

Sulla necessità di rendere gli strumenti di finanziamento maggiormente accessibili interviene Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Calabria, che richiama l’attenzione sulle difficoltà affrontate quotidianamente dalle attività economiche di dimensioni ridotte. “Un piccolo commerciante, un artigiano, un ristoratore o un’impresa di servizi non può essere costretto a diventare un ufficio di progettazione europea per riuscire anche solo a concorrere a una misura. Se le opportunità pubbliche sono più facilmente utilizzabili da chi dispone già di competenze, consulenza, liquidità e garanzie, rischiamo di allargare invece di ridurre i divari competitivi. La soluzione non è abbassare i controlli, ma accompagnare meglio le imprese e costruire regole proporzionate alla dimensione dei progetti”, sottolinea Aloisio. Il presidente di Confesercenti pone così l’accento sulla necessità di mantenere le verifiche previste per l’utilizzo delle risorse pubbliche, evitando però che la complessità delle procedure costituisca una barriera sproporzionata per le attività più piccole. L’obiettivo è consentire anche alle imprese con minori capacità organizzative di competere nell’accesso alle opportunità, attraverso un sistema di assistenza adeguato e adempimenti commisurati alle caratteristiche degli investimenti proposti.

Le cinque proposte per rendere i finanziamenti più accessibili alle imprese

Per affrontare queste criticità, il Focus individua cinque priorità operative che riguardano sia le modalità di accesso ai finanziamenti sia la valutazione dei risultati ottenuti. La prima consiste nel rendere maggiormente trasparente l’identità dei soggetti che ricevono concretamente le risorse, così da poter comprendere quali categorie di imprese beneficino degli interventi pubblici. La seconda punta a coordinare i servizi già disponibili attraverso una rete di orientamento gratuito e accompagnamento specialistico, capace di assistere le aziende nelle diverse fasi delle procedure. Un terzo intervento riguarda la verifica della proporzionalità degli obblighi documentali, delle garanzie richieste e delle anticipazioni finanziarie necessarie per realizzare i progetti. Il rapporto propone inoltre di valorizzare le reti territoriali e le strategie integrate per costruire servizi comuni a disposizione delle attività economiche. Infine, viene indicata la necessità di misurare i risultati a 12 e 24 mesi, superando una valutazione fondata esclusivamente sulla quantità di risorse spese. Gli indicatori dovrebbero comprendere gli investimenti effettivamente realizzati, la capacità delle imprese beneficiarie di rimanere sul mercato e la continuità dei servizi attivati grazie ai finanziamenti.

Il documento riconosce che in Calabria sono già presenti diversi strumenti di informazione e assistenza alle imprese, attraverso la Regione, Fincalabra, il sistema camerale, Enterprise Europe Network, Europe Direct, i GAL e altri presìdi territoriali. La criticità individuata non riguarda quindi necessariamente l’assenza di strutture dedicate, quanto piuttosto la difficoltà di ricostruire e confrontare in modo omogeneo l’efficacia del lavoro svolto. Le fonti pubbliche disponibili non permettono infatti di stabilire con criteri uniformi quante imprese vengano effettivamente raggiunte dai servizi, quante ricevano assistenza fino alla fase di rendicontazione, quali tempi debbano affrontare e quali risultati riescano a conseguire. Per questa ragione, Confesercenti Calabria propone di raccordare e coordinare gli strumenti esistenti, evitando la moltiplicazione degli sportelli e puntando invece su un sistema di accompagnamento più integrato e verificabile. L’attenzione si sposta così dalla semplice disponibilità di informazioni alla capacità di sostenere concretamente le imprese lungo l’intero percorso che conduce dall’individuazione dell’opportunità alla realizzazione dell’investimento.

“Le risorse si programmano. I risultati si costruiscono”: è il messaggio conclusivo del Focus, che sintetizza l’impostazione dell’analisi dedicata ai fondi europei e allo sviluppo delle imprese calabresi. Secondo Confesercenti Calabria, l’efficacia delle politiche di sostegno non può essere valutata soltanto attraverso l’entità delle dotazioni finanziarie o la velocità con cui vengono impegnate e spese le risorse. Il parametro decisivo è anche la capacità di trasformare i finanziamenti in investimenti realmente completati e opportunità concretamente accessibili per il tessuto produttivo regionale. Una prospettiva che assume particolare importanza in un territorio caratterizzato dalla presenza predominante delle microimprese, dove la diversa disponibilità di competenze, liquidità e garanzie può incidere sulla partecipazione ai bandi. La sfida indicata dal rapporto consiste dunque nell’evitare che questi divari di partenza si traducano in ulteriori squilibri competitivi, facendo in modo che le risorse europee possano contribuire allo sviluppo delle imprese calabresi indipendentemente dalla loro capacità iniziale di affrontare le procedure amministrative e finanziarie.