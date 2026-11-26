Con una lettera al presidente della Fondazione Corrado Alvaro il giornalista e scrittore Domenico Nunnari si è dimesso dal comitato scientifico della Fondazione, nel quale era stato nominato lo scorso aprile. “La decisione di recedere dall’incarico – spiega Nunnari – ha motivi esclusivamente personali, riconducibili soltanto alla convinzione maturata che è giusto – nell’attuale momento che richiede notevole impegno per onorare la memoria di Alvaro – lasciare responsabilità e doveri che richiedono, oltre che giuste competenze, applicazione e costanza”.

Nunnari, ha colto l’occasione delle dimissioni per rinnovare stima e amicizia all’attuale presidente Franco Arcidiaco, formulandogli i migliori auguri per le attività future della Fondazione e raccomandandogli – nel prosieguo dell’impegno – un’attenzione particolare per la dimenticata, generosa e onesta gente di San Luca, che – scrive nella lettera – “mi è da sempre tanto cara, come giornalista meridionale, al punto di averle dedicato il mio ultimo libro: ‘Corrado Alvaro e la lezione americana sull’Italia del Sud’”.