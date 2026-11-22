Un grave episodio di violenza nel calcio dilettantistico siciliano avrebbe segnato la partita tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, disputata al campo polisportivo “Di Dia” di contrada Strasatti, a Marsala. Secondo quanto denunciato dalla società ospite, un calciatore della formazione locale, dopo essere stato espulso per aver colpito con dei calci un avversario a gioco fermo, sarebbe rientrato negli spogliatoi per poi tornare sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto. La vicenda si sarebbe verificata durante l’incontro valido per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria, girone unico di Trapani. La situazione avrebbe costretto il direttore di gara a interrompere la partita, mentre la società ospite ha denunciato pubblicamente quanto accaduto attraverso i propri canali social.

La ricostruzione dell’Athletic Partanna: minacce a giocatori, allenatore e dirigenti

Stando alla ricostruzione diffusa dall’Athletic Partanna, tutto sarebbe iniziato con l’espulsione di un calciatore del Galactic Paolini, sanzionato dall’arbitro per aver colpito con dei calci un avversario quando il gioco era già fermo. Dopo aver lasciato il terreno di gioco ed essere rientrato negli spogliatoi, il giocatore sarebbe tornato in campo con un coltello a scatto, dando origine a momenti di forte tensione. Secondo la società belicina, il calciatore avrebbe rivolto minacce all’allenatore, ai dirigenti e ai giocatori dell’Athletic Partanna. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando l’uomo avrebbe afferrato per il collo un dirigente della squadra ospite, mentre teneva l’arma nell’altra mano. Si tratta di una ricostruzione fornita dalla società ospite, sulla quale saranno chiamati a fare chiarezza gli organi competenti.

Espulso anche l’allenatore dell’Athletic Partanna, poi la sospensione della gara

Nel corso della partita, prima dell’interruzione definitiva, l’arbitro aveva disposto anche l’espulsione dell’allenatore dell’Athletic Partanna. Secondo quanto riferito dalla formazione ospite, il tecnico sarebbe intervenuto per soccorrere un proprio calciatore, ma il direttore di gara avrebbe comunque deciso di allontanarlo dal terreno di gioco. La successiva comparsa del giocatore del Galactic Paolini che, secondo la denuncia, impugnava un coltello avrebbe determinato una situazione tale da portare alla sospensione dell’incontro. La partita, valida per il campionato provinciale di Terza Categoria, non è quindi arrivata alla sua regolare conclusione.

Chiamato il 112, richiesto l’intervento delle forze dell’ordine

Di fronte alla situazione denunciata, il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha contattato il 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla società ospite, gli operatori intervenuti avrebbero successivamente raccolto le testimonianze delle persone presenti e identificato i soggetti coinvolti nell’episodio. Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a verificare le responsabilità di quanto sarebbe accaduto durante e dopo le espulsioni disposte dall’arbitro.

L’Athletic Partanna annuncia una segnalazione alla FIGC e alle autorità competenti

La vicenda non si concluderà con la sospensione della partita. L’Athletic Partanna ha infatti annunciato l’intenzione di segnalare l’accaduto agli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e alle autorità competenti. La società belicina intende così portare all’attenzione degli organismi preposti la ricostruzione degli episodi denunciati, affinché vengano effettuate le necessarie verifiche. Al momento, le informazioni disponibili si basano principalmente sul racconto diffuso sui social dalla formazione ospite. Non sono stati forniti ulteriori elementi relativi a eventuali provvedimenti disciplinari successivi alla sospensione della gara. Resta la gravità dell’episodio segnalato durante Galactic Paolini-Athletic Partanna, con una partita di calcio dilettantistico interrotta in seguito a presunte minacce con un’arma e con il coinvolgimento delle forze dell’ordine. La vicenda sarà ora sottoposta all’attenzione degli organi sportivi e delle autorità competenti, chiamati a valutare quanto accaduto sul campo di Strasatti.