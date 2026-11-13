FIP Calabria, doppio appuntamento con il basket giovanile: arrivano l’Academy Nazionale e “Ogni Regione Conta”

Una settimana di grande basket giovanile attende la Calabria, protagonista di due importanti appuntamenti promossi nell’ambito della programmazione tecnica della Federazione Italiana Pallacanestro, in stretta collaborazione con il Settore Squadre Nazionali Maschili. Da sabato 14 a mercoledì 18 novembre, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro ospiteranno le attività dell’Academy Nazionale e del progetto “Ogni Regione Conta”, due iniziative dedicate alla valorizzazione dei giovani talenti e al rafforzamento del collegamento tra il lavoro svolto sul territorio e i programmi tecnici federali.

Si comincia sabato 14 novembre a Reggio Calabria e domenica 15 novembre a Cosenza con l’Academy Nazionale, che coinvolgerà gli atleti calabresi selezionati tra i nati nel 2013.

A guidare le sessioni di monitoraggio sarà il tecnico del Settore Squadre Nazionali Rossi, impegnato nella valutazione dei giovani cestisti e nel confronto con gli allenatori del territorio. Un’occasione importante non soltanto per verificare il percorso di crescita tecnica degli atleti, ma anche per condividere metodologie di lavoro, obiettivi e indirizzi della programmazione nazionale.

L’attenzione si sposterà quindi sul progetto “Ogni Regione Conta”, in programma martedì 17 novembre a Reggio Calabria e mercoledì 18 novembre a Catanzaro.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di due figure di riferimento dello staff tecnico azzurro: Marco Sodini, allenatore della Nazionale Under 18, e Matteo Panichi, preparatore fisico della Nazionale Maggiore.

Le attività saranno rivolte agli atleti calabresi delle annate 2010 e 2011, chiamati a vivere un’esperienza di formazione e valutazione direttamente a contatto con i professionisti del basket nazionale.

Entrambi gli appuntamenti saranno realizzati in collaborazione con lo staff tecnico regionale della FIP Calabria, coordinato dal Referente Tecnico Territoriale Umberto Di Martino, con il coinvolgimento degli allenatori che operano nell’ambito della programmazione giovanile federale.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla formazione dei tecnici, attraverso clinic e momenti di approfondimento dedicati agli allenatori calabresi. L’obiettivo è favorire un confronto costante tra le esperienze maturate sul territorio e le indicazioni del Settore Squadre Nazionali, contribuendo alla crescita complessiva del movimento.

“La presenza in Calabria di tecnici di così alto profilo rappresenta un segnale importante dell’attenzione che la Federazione riserva al nostro territorio e, soprattutto, ai nostri giovani“, dichiara il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace. “Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare, nell’arco di pochi giorni, due iniziative nazionali che coinvolgeranno ragazzi di diverse fasce d’età. È un’opportunità preziosa per verificare il lavoro svolto quotidianamente dalle nostre società e per offrire ai giovani atleti occasioni concrete di confronto e crescita“.

Il presidente sottolinea anche il valore della collaborazione tra le diverse componenti del movimento cestistico. “Il nostro obiettivo è costruire un percorso continuo, nel quale nessun talento venga trascurato e ogni giovane possa trovare le condizioni migliori per esprimere le proprie potenzialità. Per questo lavoriamo durante tutto l’anno, in piena sintonia con il Settore Squadre Nazionali, valorizzando il contributo delle società, degli allenatori e del nostro staff tecnico regionale. La crescita dei ragazzi passa anche dalla crescita delle competenze di chi li accompagna quotidianamente in palestra“.

Le due iniziative si inseriscono nel più ampio percorso di sviluppo dell’attività giovanile portato avanti dal Comitato Regionale FIP Calabria, con l’obiettivo di consolidare una rete di collaborazione sempre più efficace tra società sportive, tecnici e strutture federali.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro della pallacanestro calabrese“, conclude Surace. “Vogliamo continuare a creare opportunità, alimentare entusiasmo e garantire ai nostri ragazzi la possibilità di confrontarsi con esperienze di livello nazionale, senza perdere il legame con le realtà sportive nelle quali crescono. È questa la direzione nella quale intendiamo proseguire, con impegno, programmazione e spirito di squadra“.

Cinque giorni di attività, tre città coinvolte e un unico filo conduttore: accompagnare la crescita del basket calabrese, mettendo al centro i giovani, la formazione e la qualità del lavoro tecnico.