Cinque giorni di attività, tre città coinvolte e un importante momento di confronto tra il movimento cestistico calabrese e il Settore Squadre Nazionali Maschili della Federazione Italiana Pallacanestro. Si conclude con un bilancio estremamente positivo la settimana dedicata ai giovani atleti, che ha visto la Calabria protagonista di due iniziative federali di rilievo nazionale: l’Academy Nazionale e il progetto “Ogni Regione Conta”. Un percorso che ha coinvolto giovani atleti, allenatori, preparatori fisici ed arbitri, confermando l’importanza della collaborazione tra le strutture tecniche nazionali e il lavoro quotidiano svolto dalle società sportive sul territorio.

Il primo appuntamento si è svolto sabato 14 novembre a Reggio Calabria e domenica 15 a Cosenza, con le attività dell’Academy Nazionale dedicate agli atleti nati nel 2013. Le sessioni, guidate dal tecnico del Settore Squadre Nazionali Rossi, hanno consentito di monitorare i giovani cestisti calabresi selezionati e di approfondire il confronto con gli allenatori regionali sulle metodologie di lavoro e sui percorsi di sviluppo tecnico.

Martedì 17 novembre a Reggio Calabria e mercoledì 18 a Catanzaro è stata invece la volta di “Ogni Regione Conta”, il progetto nazionale rivolto agli atleti delle annate 2010 e 2011, con la partecipazione di Marco Sodini, allenatore della Nazionale Under 18, e Matteo Panichi, responsabile della preparazione fisica delle Nazionali italiane.

Particolarmente significativa la giornata di Martedì 17, ospitata nella struttura del Centro Sportivo Viola, che ha visto lavorare insieme sul campo allenatori, preparatori fisici, arbitri e istruttori del CIA, in un’esperienza di formazione e condivisione che ha coinvolto tutte le componenti del movimento.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato proprio Marco Sodini, che ha espresso parole di grande apprezzamento per la realtà cestistica calabrese e per l’organizzazione delle attività. “La Calabria è la prima regione che mi ha invitato quando ho ripreso a lavorare per il Settore Squadre Nazionali. È una regione alla quale sono affezionato, ricca di cultura sportiva. La storia della Viola ci racconta di un territorio virtuoso, dove la pallacanestro di alto livello può arrivare e dove si può lavorare bene“, ha dichiarato Sodini.

Il tecnico azzurro ha evidenziato soprattutto la qualità della struttura organizzativa e la partecipazione registrata durante le attività. “In questo momento la Calabria ha un’ottima organizzazione a livello manageriale e dirigenziale. Questo ci ha permesso di vivere una giornata di grande coinvolgimento di tutto il movimento, con allenatori, preparatori fisici, arbitri e istruttori CIA impegnati insieme sul campo, nella splendida struttura della Viola, per valorizzare il lavoro svolto dagli allenatori sui sedici migliori ragazzi della regione. Un percorso che prosegue a Catanzaro e che rappresenta soprattutto un momento di formazione, sviluppo e confronto“.

Nelle parole di Sodini emerge anche il significato più profondo del progetto federale: garantire ai giovani di ogni territorio la possibilità di essere osservati e valutati secondo parametri condivisi a livello nazionale. “Il messaggio che vogliamo trasmettere è che ogni regione d’Italia deve confrontarsi con il valore assoluto dei giocatori e con la possibilità che un futuro nazionale italiano possa nascere proprio da questi ragazzi. Grazie anche al contributo di Matteo Panichi abbiamo potuto testare, valutare e condividere concetti che, a partire da Luca Banchi, Gigi Datome e Salvatore Trainotti, rappresentano i capisaldi di un miglioramento globale del movimento. E questo passa attraverso momenti di condivisione, di attenzione e di grande pallacanestro come quelli vissuti in Calabria“.

Un riconoscimento importante per il lavoro portato avanti dalla FIP Calabria, che prosegue nella propria programmazione giovanile in piena sintonia con gli indirizzi tecnici del Settore Squadre Nazionali.

“Chiudiamo queste giornate con grande soddisfazione, non soltanto per la qualità delle attività svolte, ma soprattutto per il coinvolgimento e l’entusiasmo che abbiamo registrato. Grande positività ed il poter vivere da vicino la maglia azzurra sono segnali importanti“, dichiara il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace.

“Avere ospitato nell’arco di pochi giorni due progetti nazionali così importanti rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri ragazzi e un riconoscimento al lavoro che il movimento cestistico calabrese sta portando avanti. Le parole di Marco Sodini sulla qualità della nostra organizzazione e sulla cultura sportiva della Calabria ci gratificano e ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione“. Le attività sono state realizzate in stretta collaborazione con lo staff tecnico regionale, coordinato dal Referente Tecnico Territoriale Umberto Di Martino, e con il contributo degli allenatori coinvolti nella programmazione federale. Un lavoro di squadra che ha permesso di affiancare alle sessioni dedicate agli atleti anche clinic tecnici e momenti di approfondimento rivolti agli operatori del settore.

“Desidero ringraziare il Settore Squadre Nazionali, i tecnici intervenuti, Umberto Di Martino, Valerio Tolomeo e tutto lo staff regionale, le società e quanti hanno contribuito alla riuscita delle iniziative con il Dirigente Roberto Priolo a coordinare le giornate“, conclude Surace. “La partecipazione di tutte le componenti del movimento dimostra che la pallacanestro calabrese ha voglia di crescere e possiede le energie per farlo. La nostra priorità resta quella di investire sui giovani, valorizzare le competenze e creare opportunità sempre più qualificate. È questa la strada che intendiamo continuare a percorrere insieme. Ed INSIEME è la nostra parola d’ordine“.