Filicudi, cambia la viabilità per sette mesi: senso unico alternato sulla strada per Pecorini a Mare

Cambia la viabilità sull’isola di Filicudi, nel territorio comunale di Lipari, per consentire l’esecuzione di importanti interventi sulla rete stradale. A partire da oggi, lunedì 2 novembre 2026, e fino al 30 maggio 2027, sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la Strada Provinciale Agricola “Filicudi Porto – Piano Telefono – Pecorini a Mare”. Il provvedimento si rende necessario per permettere lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’arteria, garantendo al tempo stesso la prosecuzione della circolazione veicolare.

Filicudi, senso unico alternato lungo quasi sette chilometri di strada

La modifica alla circolazione interesserà l’intero tratto della Strada Provinciale Agricola Filicudi Porto – Piano Telefono – Pecorini a Mare, compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 6+750, per un’estensione complessiva di 6,75 chilometri. Si tratta di un collegamento importante per la mobilità interna dell’isola, che permette gli spostamenti tra il centro abitato e la frazione di Pecorini a Mare.

Durante il periodo previsto per l’esecuzione degli interventi, il transito sarà disciplinato attraverso un impianto semaforico che consentirà ai veicoli di percorrere alternativamente la carreggiata nei due sensi di marcia. La regolamentazione permetterà di mantenere la strada percorribile anche in presenza delle attività di cantiere.

Lavori di messa in sicurezza sulla strada per Pecorini a Mare

Alla base del provvedimento ci sono gli interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada, finalizzati a migliorare le condizioni dell’arteria che collega diverse aree dell’isola di Filicudi. Le operazioni richiederanno l’occupazione della corsia lato monte della carreggiata, rendendo necessaria una modifica temporanea alla normale circolazione dei veicoli.

La disposizione fa seguito alla richiesta presentata dal Consorzio Stabile ODOS s.c.a.r.l. alla Città Metropolitana di Messina, nell’ambito delle attività previste per la realizzazione dell’intervento. L’istituzione del senso unico alternato consentirà quindi di conciliare le esigenze operative del cantiere con quelle della mobilità locale.

Viabilità a Filicudi, modifiche in vigore fino al 30 maggio 2027

La nuova regolamentazione del traffico resterà in vigore, secondo quanto disposto, fino al 30 maggio 2027. Per tutto il periodo interessato, la circolazione lungo la Provinciale Agricola sarà gestita attraverso il sistema semaforico, con il passaggio alternato dei veicoli nei due sensi di marcia.

L’intervento rappresenta un passaggio importante per la sicurezza della rete viaria di Filicudi, con lavori che interesseranno il collegamento verso Pecorini a Mare. La disciplina temporanea della circolazione permetterà di proseguire gli spostamenti lungo la strada durante l’esecuzione delle opere, pur con le limitazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cantiere.