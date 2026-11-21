Completati gli interventi del progetto Polis nell’ufficio postale di Filadelfia. La sede rinnovata è stata inaugurata alla presenza del sindaco Anna Bartucca e dei rappresentanti dell’azienda. L’iniziativa di Poste Italiane interessa circa 7 mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, avvicinando ai cittadini i servizi della pubblica amministrazione.

“Questa nuova riapertura rappresenta un momento molto importante per la nostra comunità. Con questo intervento Poste Italiane conferma la sua presenza, rendendo i servizi sempre più accessibili moderni ed efficienti. Il progetto Polis, infatti, dimostra come sia possibile investire nei territori e contribuire a contrastare le distanze e i disagi che spesso caratterizzano le aree interne. Rivolgo un ringraziamento a Poste Italiane per quanto ha realizzato e per l’attenzione dimostrata”, spiega Anna Barducca, sindaco di Filadelfia.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nei due uffici è inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Gli interventi Polis hanno interessato gli spazi interni delle sedi con l’introduzione di sportelli ribassati, nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. A disposizione dei cittadini anche gli ATM Postamat di ultima generazione, operativi sette giorni su sette e 24 ore su 24, dotati di sistemi di sicurezza evoluti, tecnologia anti-skimming, lettore barcode per il pagamento dei bollettini e funzioni per prelievi, ricariche e consultazione dei movimenti. Con il completamento dell’intervento di Filadelfia, sale a 48 il numero di uffici postali rinnovati nell’area della provincia di Cosenza nell’ambito del progetto Polis. L’ufficio postale di Filadelfia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.