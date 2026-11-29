Istituzioni, magistratura, scuola e comunità a confronto per sensibilizzare sulla violenza contro le donne, attraverso approfondimenti giuridici e testimonianze dirette. È quanto avvenuto a Filadelfia, nel Vibonese, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. La manifestazione ha rappresentato un momento di riflessione sulle molteplici dimensioni di un fenomeno che continua a segnare profondamente la società, ribadendo la necessità di un impegno costante sul fronte della prevenzione. Ad arricchire l’incontro sono stati gli interventi del presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Abigail Mellace, e del procuratore della Repubblica facente funzioni, Concettina Iannazzo, che hanno affrontato la tematica sotto il profilo tecnico e giuridico, approfondendo gli strumenti, le responsabilità e i percorsi attraverso i quali contrastare la violenza. Importante anche il contributo della dirigente scolastica, che ha richiamato il ruolo della scuola nella formazione delle nuove generazioni e nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto.

Le testimonianze degli ospiti del progetto Sai e di Maria Antonietta Rositani

Particolarmente significative sono state le testimonianze degli ospiti del progetto Sai, che hanno contribuito a evidenziare la dimensione universale del fenomeno, ricordando come la violenza non conosca confini territoriali, nazionalità o appartenenze culturali, anche attraverso la proiezione di un video di sensibilizzazione diffuso su internet. A queste si è aggiunta la testimonianza della dottoressa Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta a un tentato femminicidio, accompagnata dalla proiezione di brevi filmati che hanno ulteriormente stimolato la riflessione dei partecipanti. Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa dalla sindaca di Filadelfia, Anna Bartucca, che ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di dialogo tra le istituzioni, il mondo scolastico e la cittadinanza. “Non è mai troppo parlare di violenza, non è mai troppo sensibilizzare, approfondire e creare occasioni di confronto”, ha evidenziato la prima cittadina. “La violenza non conosce confini e può manifestarsi in ogni contesto, indipendentemente dalla provenienza o dalla condizione sociale. Per questo è fondamentale continuare a parlarne, promuovere consapevolezza, educare al rispetto e soprattutto incoraggiare chi subisce violenza a non arrendersi, a chiedere aiuto e a denunciare. Il silenzio non deve mai diventare una prigione”.

Il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti e al corpo docente dell’Istituto Omnicomprensivo per il coinvolgimento, la partecipazione e la sensibilità dimostrata durante la manifestazione, nella consapevolezza del ruolo centrale che la scuola e le giovani generazioni rivestono nella costruzione di una società più attenta e rispettosa. La sindaca Bartucca ha inoltre ringraziato la giornalista Mariella Perrone, “che ha saputo condurre con professionalità e sensibilità nonostante la delicatezza dell’argomento”. Il messaggio emerso dall’incontro di Filadelfia è quello di un contrasto alla violenza contro le donne che non si esaurisca nelle celebrazioni di una giornata simbolica, ma si traduca in un percorso continuo di ascolto, educazione, prevenzione e responsabilità condivisa. Il confronto e la sensibilizzazione rappresentano, in questa prospettiva, strumenti indispensabili affinché la cultura del rispetto possa trovare concreta applicazione nella quotidianità.