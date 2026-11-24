Come si controlla una risposta, soprattutto quando a darla è

un’intelligenza artificiale? È la domanda al centro del seminario “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Chiediti perché. Logica, matematica e intelligenza artificiale: come si controlla una risposta“, che si è tenuto oggi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno. Il titolo dell’incontro rovescia volutamente un proverbio noto a tutti. Oggi chatbot e assistenti virtuali forniscono in pochi secondi testi, calcoli e spiegazioni dall’aspetto convincente. Per questo diventa fondamentale saper distinguere una risposta plausibile da una risposta corretta, e chiedersi sempre perché una cosa è vera. Logica e matematica offrono proprio questi strumenti: il ragionamento rigoroso, la verifica dei passaggi, il controllo dei risultati.

Relatore dell’incontro è stato il prof. Francesco Dell’Accio, professore ordinario di Analisi Numerica presso il Dipartimento di Matematica e Informatica (DEMACS) dell’Università della Calabria, dove coordina i corsi di studio in Matematica. Partendo dagli strumenti della logica e della matematica, il prof. Dell’Accio ha guidato gli studenti a riflettere su come verificare l’attendibilità di una risposta e sull’importanza di un uso critico e consapevole dell’intelligenza artificiale.

Il percorso del relatore è legato in modo particolare al territorio calabrese. Laureato con lode in Matematica all’Università della Calabria, ha conseguito il dottorato di ricerca in Analisi Matematica presso l’Istituto Steklov dell’Accademia Russa delle Scienze di Mosca. All’Unical ha svolto l’intera carriera accademica, fino alla nomina a professore ordinario. Responsabile scientifico del Laboratorio di Analisi Numerica, si occupa di teoria dell’approssimazione e calcolo scientifico. È autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e membro di importanti società scientifiche, tra cui l’American Mathematical Society, la SIAM e l’Unione Matematica Italiana. Per gli studenti è stata anche l’occasione per scoprire da vicino che cosa significa studiare Matematica all’università e quali prospettive offre. La matematica, infatti, è alla base delle tecnologie che oggi usiamo ogni giorno, intelligenza artificiale compresa.

Il confronto diretto con un docente universitario ha permesso ai ragazzi di porre domande e di guardare con maggiore consapevolezza al proprio futuro. Il seminario rientra nelle attività di orientamento in uscita dell’Istituto, pensate per accompagnare gli studenti nelle scelte successive al diploma e per avvicinarli al mondo universitario. L’iniziativa è stata curata dal tutor dell’orientamento, prof. Salvatore Macrì, in collaborazione con la coordinatrice del Dipartimento di Matematica, prof.ssa Katia Fassari.

In linea con le Linee guida ministeriali per l’orientamento, l’Istituto Piria promuove incontri con università, enti e professionisti, affinché ogni studente possa conoscere le diverse opportunità formative e professionali e compiere scelte ragionate. In questo percorso il tutor dell’orientamento accompagna gli studenti nella riflessione sulle proprie attitudini e nella costruzione del proprio progetto di vita.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, che conferma l’attenzione dell’Istituto Piria verso i temi dell’innovazione e il dialogo costante con l’Università della Calabria, a beneficio della formazione e del futuro dei propri studenti. L’incontro di oggi si inserisce in un più ampio impegno della scuola per l’educazione a un uso consapevole delle tecnologie digitali. Insegnare ai ragazzi a fare buone domande, a verificare le fonti e a non accontentarsi della prima risposta è oggi una competenza essenziale, nello studio come nella vita di cittadini.