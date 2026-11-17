I femminicidi in Italia registrano un calo del 15% rispetto allo scorso anno, ma il numero delle vittime continua a rappresentare un’emergenza che richiede attenzione, prevenzione e interventi concreti. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che commenta i dati e sottolinea la necessità di proseguire con le iniziative legislative, culturali e sociali per contrastare la violenza sulle donne. Nel suo intervento, il parlamentare fa riferimento anche alla Calabria, ricordando il femminicidio avvenuto a Trebisacce nello scorso mese di agosto e l’importanza delle associazioni impegnate quotidianamente nel sostegno alle vittime. Antoniozzi evidenzia come la diminuzione degli omicidi rappresenti un segnale incoraggiante, pur nella consapevolezza che il fenomeno resta grave e che l’obiettivo debba essere quello di arrivare ad azzerare le vittime. Un percorso che, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, deve coinvolgere il Parlamento, le Regioni, i centri antiviolenza e il mondo della scuola, attraverso un impegno che non si limiti agli interventi normativi ma favorisca anche un cambiamento culturale.

Femminicidi in calo, Antoniozzi: “67 omicidi sono ancora troppi”

“Ad oggi i femminicidi in Italia registrano un calo del 15% rispetto all’anno scorso e il trend continua a scendere. È certamente, relativamente sempre positivo assistere al segno meno ma 67 omicidi sono ancora troppi come dice giustamente il presidente Meloni”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che richiama l’attenzione sull’andamento del fenomeno e sulla necessità di non abbassare la guardia. Il parlamentare confronta inoltre il dato attuale con quello registrato durante l’estate, quando la diminuzione indicata raggiungeva il 30%, una percentuale che considera maggiormente confortante. Il calo del 15% e il riferimento ai 67 omicidi sono i dati riportati nelle dichiarazioni di Antoniozzi, che insiste soprattutto sulla necessità di rafforzare gli interventi di contrasto alla violenza. Per l’esponente politico, infatti, il segno negativo nelle statistiche non può essere considerato sufficiente finché continueranno a verificarsi episodi di violenza mortale contro le donne.

Il femminicidio di Trebisacce e l’importanza della prevenzione

Nel suo intervento Antoniozzi richiama anche la situazione calabrese, ricordando uno degli episodi di violenza che hanno segnato il territorio regionale negli ultimi mesi. “Anche in Calabria abbiamo assistito ad alcuni femminicidi come quello di Trebisacce ad agosto che è stato terribile. Tutti vorremmo che si arrivasse a zero – prosegue Antoniozzi – ma in ogni caso vorremmo che il segno meno fosse ancora più forte. Quest’estate il segno meno era al 30% una percentuale che era ancora più confortante. Il Parlamento ha dato prova di maturità approvando norme a larga maggioranza. L’aggravante introdotta è sacrosanta. Dobbiamo insistere con la prevenzione ed è importante anche che le Regioni sostengano i centri antiviolenza. È un fenomeno che purtroppo riguarda tutta l’Europa e non solo ma è fondamentale non accettarlo e sostenere sforzi culturali anche nelle scuole, incentivando il rispetto tra i sessi, la risoluzione dei conflitti senza violenza e la sacralità della vita. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato buone misure e bisogna sostenere le associazioni presenti sul territorio. Due sono dedicate a Roberta Lanzino ché è sempre nei nostri cuori. Si tratta di associazioni fondamentali sul territorio”.