I femminicidi in Italia sarebbero diminuiti del 15% rispetto all’anno precedente, ma il numero delle vittime resta ancora troppo elevato e richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e della società. È quanto sottolinea Simona Loizzo, deputata della Lega, che interviene sul tema della violenza contro le donne evidenziando la necessità di rafforzare le iniziative di prevenzione e il sostegno alle strutture che assistono le vittime. La parlamentare richiama il calo registrato, secondo i dati da lei citati, per il secondo anno consecutivo, considerandolo un segnale incoraggiante che tuttavia non può essere sufficiente di fronte alla gravità del fenomeno. “Anche quest’anno si registra il segno meno rispetto ai femminicidi. 15% in meno ma sono ancora troppi e tanti”, dichiara Loizzo, ribadendo l’importanza di un’azione condivisa che coinvolga tutte le forze politiche, senza divisioni, per contrastare la violenza di genere.

Loizzo: “più sostegno ai centri antiviolenza e prevenzione tra i giovani”

Secondo la deputata, la riduzione del numero dei femminicidi deve rappresentare uno stimolo a proseguire e intensificare le iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, a partire dal rafforzamento dei centri antiviolenza e dalla prevenzione culturale nelle nuove generazioni. Loizzo richiama inoltre l’importanza di affrontare i conflitti attraverso strumenti di mediazione e conciliazione, ribadendo l’inaccettabilità di ogni forma di violenza sulle donne. “Dobbiamo insistere – dice Loizzo – tutti insieme senza divisioni per arrivare ad abbattere drasticamente questi numeri. È chiaro che il segno meno per il secondo anno consecutivo è comunque un fatto positivo ma non ci può bastare. Dobbiamo ancora di più sostenere i centri antiviolenza e insistere sulla prevenzione culturale con i giovani . Incentivare sempre la mediazione e la conciliazione nei conflitti e comprendere che la violenza sulle donne è inaccettabile. Bene ha fatto il Parlamento a inserire l’aggravante omicidiaria e confido nell’unità di intenti di tutte le forze politiche”.

La parlamentare esprime così apprezzamento per l’intervento legislativo richiamato nella sua dichiarazione e auspica una convergenza tra le diverse forze parlamentari. Al centro del suo intervento resta la necessità di trasformare la diminuzione dei casi in una tendenza duratura, attraverso un impegno comune sul piano della prevenzione, della tutela delle vittime e del contrasto alla violenza di genere.