Federkombat, cinque medaglie di bronzo per il Team Cirilla alla prima fase regionale siciliana di Kickboxing

Si apre con un bilancio decisamente positivo la nuova stagione delle gare istituzionali della Federkombat per gli atleti della The Forge of Fitness, protagonisti della prima fase regionale siciliana disputata domenica 15 novembre al Pala Giarre, in provincia di Catania. La manifestazione ha richiamato oltre 800 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, dando il via a una nuova serie di appuntamenti agonistici dedicati agli sport da combattimento. Tra le società presenti anche il Team Cirilla, che ha partecipato con sei atleti accompagnati dal maestro Angelo Cirilla, ottenendo risultati importanti nelle specialità Point Fighting e Kick Light. Il bilancio finale parla di cinque medaglie di bronzo e due quinti posti, un bottino che conferma il buon lavoro svolto durante la preparazione e rappresenta un incoraggiante punto di partenza in vista dei prossimi impegni sportivi.

Cinque medaglie di bronzo e due quinti posti per la The Forge of Fitness

A contribuire al successo della squadra sono stati diversi atleti, capaci di distinguersi nelle rispettive categorie. Sara Granà ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità Point Fighting, risultato ottenuto anche da Mattia Gennaro, che si è messo in evidenza in entrambe le discipline, conquistando un bronzo nel Point Fighting e un altro nella Kick Light. Sul podio è salito anche Lorenzo Palazzolo, terzo classificato nella specialità Kick Light, mentre un’altra medaglia di bronzo è arrivata grazie a Carmelo Foti, protagonista di un esordio positivo nelle gare istituzionali proprio nella Kick Light. A completare il quadro dei risultati sono stati Lucrezia Librizzi e Francesco Palazzolo, entrambi quinti classificati nella specialità Point Fighting. Prestazioni che hanno permesso alla formazione guidata dal maestro Angelo Cirilla di chiudere la giornata con soddisfazione, confrontandosi con un numero elevato di partecipanti provenienti da tutta la regione.

Per i fighter del Team Cirilla, la trasferta al Pala Giarre rappresenta dunque un primo importante banco di prova della stagione agonistica. Il risultato complessivo, arricchito dalle cinque medaglie conquistate e dai piazzamenti ottenuti, offre alla squadra indicazioni positive sul percorso intrapreso, senza perdere di vista gli aspetti tecnici sui quali continuare a lavorare. Gli atleti della The Forge of Fitness sono rientrati dalla competizione più che soddisfatti e hanno già rivolto l’attenzione ai prossimi appuntamenti della Federkombat. L’obiettivo sarà proseguire con gli allenamenti, affinare le tecniche e consolidare i progressi emersi durante la prima fase regionale siciliana, trasformando i risultati di Giarre in un punto di partenza per le successive sfide sportive.