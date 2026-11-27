“Lo dicevo da tempo; ora ne abbiamo un’ulteriore prova. Nell’incredibile vicenda della “famiglia nel bosco” c’è stata violenza di Stato, fondata su un pregiudizio. Lo dimostra l’ultimo, clamoroso capitolo: la sospensione di 70 giorni inflitta dal Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali a Veruska D’Angelo, che ha seguito il caso e con le sue relazioni ha fondato la decisione di togliere alla coppia anglo-australiana la responsabilità genitoriale”. Così commenta l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, citando le conclusioni del provvedimento riportate dal quotidiano “Il Centro”: il comportamento della D’Angelo, ha deciso il Consiglio di disciplina, rientra “nei casi di abusi o mancanze che arrechino grave nocumento ai destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti”.

“Le motivazioni – osserva la presidente – ci diranno esattamente quali norme deontologiche si ritengono violate. All’assistente sociale sono state mosse sei diverse contestazioni, che il Consiglio ha evidentemente considerato fondate. Le segnalazioni da cui è partita l’istruttoria sostanzialmente l’accusano di gestione “ostile e manchevole” di un caso vissuto come “conflitto personale”.

“Ciò premesso – conclude l’on. Brambilla – il caso Trevallion-Birmingham aveva già tutti i contorni di una “violenza di Stato”. Ora il giudizio professionale sull’operato dell’assistente sociale chiude il cerchio. Avevo visto giusto: ci sono stati pregiudizio e avversione personale. Di tutto si è tenuto conto salvo che dell’unico principio-guida davvero inderogabile: il superiore interesse dei minori, coincidente, nello specifico, con il diritto a vivere nella loro famiglia a casa propria. Speriamo che la Suprema Corte di Cassazione, alla quale la difesa Trevallion farà ricorso, restituisca i bambini ai genitori. Al di là della sanzione disciplinare per l’assistente sociale, resta il fatto che nessuno potrà compensare il danno subito da quei bambini per un anno di lontananza dai loro genitori e dalla loro casa. Soffriranno ancora, chissà per quanto tempo. Forse per tutta la vita”.