Il Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, dott.ssa Martina Gallucci, ha pronunciato sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, su tre dei capi di imputazione contestati a V.R., V.V. e V.G. tutti difesi dall’avv. Armando Chirumbolo. Il processo ha riguardato la violenta rissa scoppiata in un sabato sera d’estate del 2022 sul lungomare di Falerna. Secondo la ricostruzione diffusa allora, a darsele di santa ragione erano stati un esercente di una attività ristorativa e un giovane che si trovava nelle vicinanze dell’attività commerciale.

Ne era conseguita una rissa alla quale avevano preso parte anche il padre del ragazzo e altri passanti: schiaffi, pugni, calci e persino bastonate, sotto lo sguardo attonito dei turisti. Il tutto era stato documentato con i telefoni cellulari dai passanti e, in pochissime ore, era diventato virale su social. Sul posto erano intervenuti prontamente i carabinieri di Falerna, che dopo aver sedato gli animi accesi avevano cercato di far luce sull’accaduto e identificato i protagonisti dell’episodio. La Procura di Lamezia aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati per tutti i reati loro ascritti.

Con la Sentenza il Giudice, accogliendo le sollecitazioni della difesa, ha assolto i tre imputati dal reato di porto di coltello fuori dell’abitazione, minaccia aggravata con il medesimo coltello e minaccia aggravata in concorso tra loro, condannando solo due dei tre imputati per porto, senza giustificato motivo, di un bastone di legno ciascuno fuori della propria abitazione alla pena di quattro mesi di arresto e 670,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. A entrambi è stata, comunque, concessa la sospensione condizionale della pena.