Sono 321 i lavoratori precari del Ministero della Cultura rimasti senza contratto dopo 36 mesi di servizio, di cui 270 soltanto in Calabria, secondo quanto denunciato dal consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà. Una vicenda che coinvolge centinaia di famiglie e che, secondo l’esponente dem, rischia di avere pesanti ripercussioni anche sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, soprattutto nel Mezzogiorno. “Da oggi 321 lavoratrici e lavoratori precari del Ministero della Cultura – 270 solo in Calabria – sono rimasti a casa, dopo 36 mesi di servizio, senza un contratto e, soprattutto, senza più un reddito. Si tratta di madri e padri di famiglia che, per tre anni, hanno messo le proprie competenze e professionalità al servizio dello Stato, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Adesso, però, si ritrovano senza alcuna certezza sul proprio futuro”, dichiara Falcomatà, evidenziando “il fallimento delle politiche del lavoro del Governo Meloni”. “Mentre l’esecutivo continua a celebrare numeri e a rivendicare risultati occupazionali – spiega Falcomatà – la realtà presenta un conto completamente diverso con 321 persone che perdono il lavoro, famiglie private di un reddito e professionalità disperse oltre ogni buon proposito della propaganda di governo”.

La mancata stabilizzazione e le conseguenze per il patrimonio culturale calabrese

Il consigliere regionale del Pd punta l’attenzione anche sulla bocciatura delle proposte avanzate dalle opposizioni per assicurare la continuità occupazionale dei dipendenti del Ministero. “Ancora più grave – sottolinea il consigliere regionale – è constatare come gli emendamenti presentati dalle opposizioni per garantire la continuità lavorativa e aprire la strada alla stabilizzazione siano stati respinti. Oltretutto, questa vicenda colpisce in maniera particolare il Mezzogiorno e la Calabria, dove il lavoro è già troppo spesso sinonimo di incertezza e sacrificio”. A preoccupare Falcomatà sono inoltre le possibili ripercussioni sulla funzionalità delle strutture ministeriali presenti nelle cinque province calabresi. “Perdere questi professionisti – aggiunge – significa anche indebolire la capacità dello Stato di presidiare e tutelare un patrimonio culturale straordinario e strategico per il futuro dei nostri territori. Forti contraccolpi, infatti, li subiranno gli Archivi di Stato, i Musei, le Soprintendenze, i Parchi Archeologici, gli uffici ministeriali dislocati tra Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone privati di professionisti che, fino ad oggi, hanno garantito servizi essenziali. Con la fine di queste esperienze, dunque, perdiamo tutti”.

Da qui la richiesta di un intervento urgente dell’esecutivo nazionale per individuare una soluzione che consenta la stabilizzazione dei 321 lavoratori precari del Ministero della Cultura. “Ecco perché – conclude Giuseppe Falcomatà – la stabilizzazione di questi 321 lavoratori non è una concessione. Piuttosto, è una scelta di responsabilità nei confronti delle persone, delle loro famiglie, delle nostre comunità e della stessa pubblica amministrazione. Il Governo intervenga immediatamente, individuando le risorse e gli strumenti normativi necessari”.