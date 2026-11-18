I consiglieri regionali della Calabria, Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico) e Filomena Greco (Casa Riformista – Italia Viva), chiedono il rinvio della seduta della Commissione Bilancio, convocata per venerdì 20 novembre alle ore 11:00, in concomitanza con lo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL, al quale hanno aderito partiti e associazioni.

La mobilitazione interesserà i settori pubblici e privati, compreso il comparto dei trasporti, e coinvolgerà lavoratrici, lavoratori e cittadini in iniziative pubbliche previste su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni, Falcomatà e Greco ritengono “opportuno che la seduta venga riprogrammata in un’altra data, compatibilmente con il calendario dei lavori consiliari, così da evitare sovrapposizioni e garantire a tutti la possibilità di partecipare alla giornata di mobilitazione“.

“La richiesta di rinvio – sottolineano i due consiglieri nella nota inviata al presidente della commissione Filippo Maria Pietropaolo – nasce dall’esigenza di tutelare pienamente il diritto di adesione allo sciopero e di consentire sia ai componenti della Commissione sia al personale amministrativo e di supporto di prendere parte alle iniziative pubbliche organizzate sul territorio, senza che la convocazione istituzionale rappresenti un ostacolo”.

“Si tratta di una questione di sensibilità istituzionale e di rispetto dei diritti di partecipazione e mobilitazione“, aggiungono Giuseppe Falcomatà e Filomena Greco concludendo: “il funzionamento delle istituzioni deve essere sempre garantito, ma occorre anche evitare che gli impegni istituzionali finiscano per entrare in conflitto con una giornata di rilevanza nazionale come quella dello sciopero generale“.