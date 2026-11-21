Luca Gallo fa sul serio per la Sambenedettese. Dopo le indiscrezioni raccontate da StrettoWeb nella giornata di venerdì 20 novembre, arrivano nuovi aggiornamenti sulla possibile acquisizione della società marchigiana da parte dell’ex presidente della Reggina. L’incontro con l’attuale proprietà rossoblù si è effettivamente svolto e le prime impressioni emerse al termine del confronto sono positive. Il vertice ha visto sedersi allo stesso tavolo l’imprenditore romano e i rappresentanti della famiglia Massi, attualmente alla guida della società di Serie C. Si tratta di un primo passaggio concreto di una trattativa che potrebbe riportare Gallo nel calcio professionistico a distanza di oltre quattro anni dalla conclusione della sua esperienza alla Reggina.

Il vertice con i fratelli Massi e il ritorno di Fabio De Lillo

All’incontro erano presenti il presidente della Sambenedettese Vittorio Massi, il vicepresidente Fausto Massi e il commercialista Mario Bianconi. Gallo era invece accompagnato da Fabio De Lillo, figura già conosciuta a Reggio Calabria per il suo passato dirigenziale nella società amaranto, e da altri imprenditori provenienti dall’area romana. Prima del vertice in albergo, l’ex patron reggino avrebbe incontrato anche il sindaco di San Benedetto del Tronto, Nicola Mozzoni. Al termine della riunione, la famiglia Massi non ha rilasciato dichiarazioni, mentre De Lillo ha parlato di un “incontro molto positivo”. Al Corriere Adriatico ha inoltre spiegato: “abbiamo cominciato un dialogo. Ora ci sarà uno scambio di documenti”.

Acquisizione della maggioranza o dell’intero club: la trattativa resta aperta

Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di un ingresso di Luca Gallo nella compagine societaria della Sambenedettese, attraverso l’acquisizione della maggioranza delle quote oppure dell’intero pacchetto societario. Sono queste le due ipotesi emerse, mentre resta da definire l’eventuale assetto della proprietà e il ruolo che potrebbe mantenere la famiglia Massi. Le sensazioni positive registrate dopo il primo confronto rappresentano un segnale di apertura, ma la trattativa necessita ancora di ulteriori passaggi. Lo scambio di documenti annunciato da De Lillo dovrebbe consentire alle parti di approfondire gli aspetti economici e societari di un’eventuale operazione. La Sambenedettese, intanto, sta attraversando una fase delicata della stagione, sia per i risultati sportivi sia per le riflessioni della proprietà sul futuro del club.