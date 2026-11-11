Etna Sky, la nuova compagnia aerea siciliana prende forma: investimenti, primi aerei e rotte nazionali e internazionali

La Sicilia torna a guardare con interesse alla possibilità di avere una compagnia aerea radicata nel proprio territorio. Non semplicemente un nuovo marchio commerciale, ma un vettore che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe contribuire ad ampliare le opportunità di collegamento tra l’Isola, il resto d’Italia e i mercati internazionali, valorizzando al tempo stesso le potenzialità economiche e turistiche della regione. Il progetto si chiama Etna Sky ed è promosso da Manlio Messina, deputato nazionale ed ex assessore regionale al Turismo. L’iniziativa punta alla costituzione di una compagnia aerea siciliana capace di sviluppare collegamenti nazionali, attività charter e, in una fase successiva, rotte internazionali e intercontinentali. Le novità illustrate il 20 ottobre scorso, durante una presentazione nella sede di Confindustria Catania, hanno permesso di delineare con maggiore precisione il percorso industriale della società. Al centro dell’incontro sono stati affrontati il coinvolgimento di nuovi investitori, il programma finanziario, la scelta degli aeromobili e la strategia per l’avvio delle attività.

La compagnia ha indicato come principali riferimenti operativi gli aeroporti di Catania e Palermo, senza escludere lo sviluppo di collegamenti anche da Comiso e Trapani. Sul piano commerciale, l’obiettivo è costruire un’offerta diversificata, capace di rispondere sia alle esigenze di mobilità dei residenti sia alla domanda turistica nazionale e internazionale. La fase attuale è ancora preparatoria. Etna Sky non ha iniziato i voli commerciali e non risulta una data definitiva di apertura delle operazioni. Prima del decollo dovranno essere completati il percorso finanziario, gli accordi relativi agli aeromobili e le procedure previste dalle autorità aeronautiche. Proprio questi passaggi rappresentano oggi gli elementi più importanti per comprendere le prospettive della nuova compagnia.

Etna Sky, le ultime novità: nuovi investitori e obiettivo di 10 milioni di euro

Il momento pubblico più significativo degli ultimi mesi è stato l’incontro nella sede di Confindustria Catania, alla presenza dell’amministratore delegato Manlio Messina, del direttore generale Angelo Lo Bianco e della presidente degli industriali etnei Maria Cristina Busi Ferruzzi. La presentazione ha consentito di approfondire il programma industriale e di fare il punto sulle risorse necessarie per avviare la compagnia. Il programma illustrato prevede il closing finanziario entrro novembre 2026, con l’obiettivo di definire la compagine societaria e completare la raccolta delle risorse. Messina ha indicato un fabbisogno iniziale di circa 6 milioni di euro, prospettando la possibilità di raggiungere 10 milioni di capitale versato. Il passaggio resta particolarmente importante perché, secondo il programma illustrato dal management, la conclusione della raccolta dei capitali dovrebbe consentire di procedere con i contratti per i primi aeromobili e con gli ulteriori adempimenti necessari alla certificazione della compagnia.

Catania e Palermo al centro della strategia: Etna Sky guarda anche a Comiso e Trapani

La scelta degli aeroporti rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del progetto. Catania Fontanarossa e Palermo Falcone-Borsellino sono stati individuati come i principali riferimenti della futura attività operativa, in ragione delle dimensioni dei rispettivi bacini di utenza e dell’importanza dei collegamenti aerei per la mobilità siciliana. I due scali concentrano una parte fondamentale del traffico passeggeri dell’Isola e dispongono di infrastrutture e servizi commerciali già consolidati. Per una compagnia in fase di avvio, operare in mercati caratterizzati da una domanda consistente potrebbe offrire opportunità interessanti, ma significherebbe anche confrontarsi con vettori già presenti e dotati di una struttura industriale molto più ampia. Accanto ai due principali aeroporti regionali, Etna Sky ha prospettato lo sviluppo di collegamenti anche da Comiso e Trapani.

Il coinvolgimento di questi scali potrebbe contribuire ad ampliare le possibilità di mobilità per la Sicilia sudorientale e occidentale, favorendo una distribuzione più articolata dell’offerta aeroportuale. Comiso rappresenta un’infrastruttura di riferimento per una parte importante del territorio ragusano e delle province limitrofe, mentre Trapani dispone di potenzialità legate al turismo e ai collegamenti con il resto d’Europa. L’effettiva attivazione delle rotte dipenderà tuttavia dalle condizioni commerciali, dagli accordi aeroportuali, dalla disponibilità della flotta e dalle valutazioni sulla domanda. Una compagnia con un numero inizialmente limitato di aeromobili deve infatti pianificare con attenzione la distribuzione delle proprie risorse, evitando di frammentare eccessivamente le operazioni. La prospettiva di servire più aeroporti regionali potrebbe diventare un elemento distintivo di Etna Sky, purché sostenuta da un’organizzazione capace di garantire continuità ed efficienza.

Le prime rotte di Etna Sky: Milano, Roma, Torino, Bologna, Pisa e Forlì

Il piano commerciale illustrato nella presentazione di ottobre comprende alcune delle principali città italiane. Tra le destinazioni indicate figurano Milano, Roma, Torino, Bologna, Pisa e Forlì, mercati che presentano caratteristiche differenti ma che possono intercettare una domanda significativa di mobilità da e verso la Sicilia. Milano e Roma rappresentano due dei principali riferimenti per i collegamenti professionali, familiari e turistici, mentre Torino, Bologna e Pisa consentirebbero di raggiungere ulteriori aree del Centro e del Nord Italia. La presenza di Forlì tra le destinazioni prospettate potrebbe inserirsi in una strategia rivolta anche ad aeroporti di dimensioni più contenute. È importante precisare che le rotte sono state annunciate come parte del programma commerciale e non risultano ancora operative. Non è stato pubblicato un calendario definitivo con frequenze, orari, prezzi e date di inaugurazione. Nel corso del 2026 il progetto ha inoltre conosciuto alcune evoluzioni nella scelta delle destinazioni, con riferimenti, nelle precedenti presentazioni, anche a Venezia e Verona. Una rimodulazione delle rotte non è insolita nella fase di elaborazione di un piano industriale, soprattutto quando devono ancora essere definiti gli accordi operativi e la disponibilità degli aeromobili. La rete commerciale definitiva potrà essere valutata soltanto dopo la pubblicazione di un operativo effettivamente prenotabile. Per la Sicilia, l’eventuale arrivo di un nuovo vettore potrebbe rappresentare un ampliamento dell’offerta, soprattutto qualora venissero introdotte frequenze e destinazioni complementari rispetto ai servizi già disponibili.

Etna Sky guarda all’estero: nel programma anche Nord America, Canada e Medio Oriente

La prospettiva più ambiziosa riguarda lo sviluppo dei collegamenti internazionali e intercontinentali. La società ha indicato l’intenzione di ampliare progressivamente le attività verso destinazioni europee e, in una fase successiva, verso Nord America, Canada e Medio Oriente. Nelle dichiarazioni del management sono stati prospettati tempi indicativi di circa un anno e mezzo dall’avvio delle operazioni per una prima espansione a lungo raggio, mentre altre presentazioni hanno fatto riferimento al secondo anno di attività. Si tratta di obiettivi ancora subordinati all’evoluzione del progetto industriale. Il mercato intercontinentale presenta caratteristiche profondamente differenti rispetto a quello nazionale. Per operare collegamenti a lungo raggio occorrono aeromobili adeguati, autorizzazioni, accordi aeroportuali, disponibilità di equipaggi e una rete commerciale in grado di sostenere costi operativi particolarmente elevati.

La Sicilia dispone certamente di potenzialità legate al turismo internazionale, alle comunità italiane residenti all’estero e alle relazioni economiche con diversi mercati. La presenza di una domanda potenziale dovrà però essere valutata attraverso studi commerciali specifici e accordi con operatori capaci di alimentare stabilmente le rotte. Per una compagnia in fase di costituzione, l’espansione intercontinentale rappresenterebbe quindi un passaggio successivo al consolidamento delle attività iniziali. Il successo dei collegamenti nazionali e charter potrebbe creare le condizioni per valutare nuove opportunità, ma la loro effettiva realizzazione dipenderà dalla sostenibilità economica dell’intero programma.

Le autorizzazioni ENAC: cosa manca per l’avvio dei voli

Uno dei passaggi fondamentali per l’avvio delle attività riguarda il completamento delle procedure aeronautiche. Per svolgere trasporto aereo commerciale con propri aeromobili, una compagnia deve ottenere il Certificato di Operatore Aereo (COA) e la relativa licenza di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Il certificato attesta che l’operatore dispone di un’organizzazione tecnica e operativa idonea a svolgere i servizi in condizioni di sicurezza. La licenza di esercizio riguarda anche la verifica dei requisiti amministrativi, economici e finanziari necessari per effettuare attività commerciali.

Le procedure prevedono controlli su diversi aspetti dell’organizzazione, compresi i manuali operativi, i sistemi di gestione, la formazione del personale, la manutenzione e la capacità economica. Secondo le disposizioni ENAC, una nuova compagnia deve dimostrare di poter sostenere i propri impegni sulla base di presupposti realistici per un periodo di 24 mesi dall’avvio dell’attività e di poter coprire i costi fissi e operativi dei primi tre mesi senza considerare le entrate derivanti dai voli. Durante la presentazione di ottobre, Angelo Lo Bianco ha prospettato un percorso autorizzativo di circa tre o quattro mesi dopo il completamento della raccolta finanziaria e degli adempimenti necessari. È una previsione del management, non una scadenza ufficiale garantita.