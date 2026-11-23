“E’ una cosa preoccupante se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia. Ed è preoccupante soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia. Sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un Paese che si stava avviando verso la stabilità, una guerra nel Mediterraneo occidentale è qualche cosa che deve essere evitata assolutamente“. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso della visita a Baku, parlando, a margine della visita al Cimitero dei martiri, della recente esplosione di una nave russa nel porto di Bengasi.

“Adesso vedremo che attacco è – ha aggiunto Tajani – Se è un attacco ucraino o meno, però certamente non è positivo che ci siano degli scontri in paesi come la Libia, che è un paese che, a nostro giudizio, deve raggiungere una unità e deve essere un paese destinato a crescere. Noi abbiamo sempre lavorato perché la situazione potesse essere più tranquilla. Ecco, non vorrei che la presenza russa creasse un peggioramento della situazione in Libia. Questo assolutamente no. Noi lavoriamo perché la Libia possa essere un paese stabile, nel quale abbiamo buone relazioni. Il Ministro degli Esteri libico era ai Med Dialogues, abbiamo buone relazioni con tutti in Libia, con Haftar e con Dbeibah, e quindi vogliamo che ci sia un clima più sereno. Seguiamo con grande attenzione tutto quello che sta accadendo in queste ore“.