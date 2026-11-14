ESIDIA amplia il Progetto Scuola: innovazione digitale e intelligenza artificiale al servizio dell’Istruzione

L’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale amplia il “Progetto Scuola”, un’iniziativa già avviata che punta ad accompagnare gli istituti scolastici nei processi di innovazione e trasformazione digitale, favorendo la diffusione delle competenze tecnologiche e un utilizzo consapevole, etico e responsabile dell’intelligenza artificiale.

Il potenziamento del progetto si inserisce nel percorso intrapreso per ampliare e garantire le opportunità formative rivolte alle istituzioni scolastiche del territorio siciliano e si sviluppa anche attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti di qualunque ordine e grado, in stretta collaborazione con i Dirigenti Scolastici, gli Animatori Digitali e le figure che, all’interno delle scuole, si occupano dei processi di formazione, innovazione e digitalizzazione.

L’approccio proposto prevede un percorso legato alla diffusione della cultura digitale e dalla sensibilizzazione sull’evoluzione delle nuove tecnologie che punta alla progettazione e alla realizzazione di attività formative, laboratori e iniziative di approfondimento. L’iniziativa si rivolge a dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e studenti, attraverso percorsi formativi e attività progettuali modulabili in relazione alle specifiche esigenze.

Per i dirigenti scolastici, i docenti e il personale della scuola, le attività spaziano dalla conoscenza dei principi, dell’evoluzione e delle opportunità della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale alle applicazioni concrete nella didattica, nella formazione e nei processi organizzativi e gestionali degli istituti. Particolare attenzione viene dedicata all’intelligenza artificiale generativa e all’utilizzo pratico degli strumenti e delle relative piattaforme con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e delle modalità attraverso le quali queste possono supportare le attività quotidiane del personale scolastico e integrarsi con i software di gestione. I percorsi comprendono inoltre tematiche legate all’etica, alla privacy, alla protezione dei dati personali, alla normativa, alla cittadinanza digitale, alla cybersecurity e alla sicurezza nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Specifici percorsi vengono altrettanto proposti per gli studenti, attraverso un approccio divulgativo, formativo e laboratoriale, finalizzato a sviluppare conoscenza, spirito critico e consapevolezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Le attività affrontano il ruolo dell’intelligenza artificiale nello studio e nella vita quotidiana, le opportunità e i rischi connessi al suo utilizzo, la sicurezza online, la cittadinanza digitale e i fenomeni della disinformazione e dei deepfake.

Ulteriori iniziative sono dedicate all’orientamento verso le professioni del futuro e alla conoscenza delle nuove competenze digitali richieste dal mondo del lavoro, affiancando alle attività teoriche laboratori pratici e percorsi esperienziali che consentano agli studenti di confrontarsi direttamente con le tecnologie.

ll Progetto Scuola prende slancio, e si rivolge a tutto il territorio siciliano, anche grazie alle esperienze già maturate attraverso collaborazioni con istituti scolastici del territorio, tra cui l’importante IIS Verona Trento – Majorana di Messina, una realtà scolastica di riferimento nel panorama formativo del territorio, con il quale sono in atto, proprio in queste settimane iniziative formative.

Per sostenere e ampliare questa progettualità, ESIDIA ha costituito un Albo interno dei Formatori, composto da professionisti, docenti ed esperti con competenze specialistiche. L’obiettivo è mettere a disposizione un patrimonio multidisciplinare di conoscenze ed esperienze, favorendo la progettazione di percorsi formativi che possano rispondere alle reali esigenze del personale scolastico e degli studenti. Ulteriori info compilando il modulo: https://forms.gle/GinzjLeojSTSrG4E6.