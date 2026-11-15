Enzo Siviero protagonista alla Sapienza di Roma: una mostra tra ponti, architettura e paesaggio

La Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma presenta la mostra dedicata a Enzo Siviero, dal titolo “Impronte di segni visibili e invisibili nel paesaggio”, in programma dal 19 novembre al 9 dicembre 2026 presso la Galleria Espositiva di via Gramsci 53, a Roma. L’iniziativa, curata da Patrizia Bernadette Berardi, propone un appuntamento dedicato al rapporto tra architettura, infrastrutture e paesaggio, attraverso un percorso espositivo accompagnato da due incontri di approfondimento ospitati dalla Facoltà. Il programma prevede l’apertura della mostra giovedì 19 novembre, con una Lectio Magistralis di Enzo Siviero e la successiva inaugurazione dell’esposizione. La chiusura è invece fissata per mercoledì 9 dicembre, quando un secondo incontro sarà dedicato al tema del Ponte dei Congressi di Roma Eur, affrontando il percorso dal concorso alla realizzazione.

Mostra a Roma: date, orari e informazioni

La mostra “Impronte di segni visibili e invisibili nel paesaggio”, a cura di Patrizia Bernadette Berardi, sarà visitabile dal 19 novembre al 9 dicembre 2026 presso la Galleria Espositiva al piano terra della Facoltà di Architettura della Sapienza, in via Gramsci 53 a Roma. L’esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 9:30, con ingresso libero, secondo quanto riportato nel programma ufficiale. L’organizzazione dell’iniziativa è affidata ad Alessandro Cristoferi. L’appuntamento riunisce così, nell’arco di tre settimane, una mostra e due Lectio Magistralis dedicate a Enzo Siviero, con l’obiettivo di offrire occasioni di approfondimento sul rapporto tra progettazione architettonica, infrastrutture e paesaggio.