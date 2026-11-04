Enorme tragedia scuote la Calabria: Jasmine Arcuri muore a soli 27 anni mentre va al lavoro

Una giovane vita spezzata improvvisamente, tanti sogni rimasti incompiuti e due comunità unite da un dolore profondo. La Calabria piange Jasmine Arcuri, morta a soli 27 anni dopo essere stata colpita da un grave malore mentre si stava recando al lavoro. La ragazza, originaria di Cutro, in provincia di Crotone, viveva da diversi anni a Reggio Emilia, dove aveva costruito il proprio percorso professionale e stava progettando il futuro insieme al fidanzato.

La tragedia si è consumata lunedì 2 novembre. Jasmine, che lavorava come assistente sociale all’Ausl di Reggio Emilia, si trovava alla guida della propria automobile quando ha iniziato ad avvertire forti dolori. È riuscita ad accostare nei pressi di una stazione di servizio e a contattare i familiari per chiedere aiuto. Da quel momento le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Il malore mentre andava al lavoro: Jasmine perde conoscenza dopo aver chiamato la famiglia

Quella che doveva essere una normale giornata lavorativa si è trasformata in una tragedia. Dopo aver accusato un dolore particolarmente intenso, Jasmine Arcuri ha interrotto il viaggio in automobile e ha telefonato alla madre Giusy e al fratello Antonio, cercando di spiegare quanto stava accadendo. Il fratello si è precipitato sul posto per soccorrerla. La giovane, però, ha perso conoscenza e si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, è stata ricoverata in Rianimazione.

I medici hanno tentato per diverse ore di salvarle la vita, ma le sue condizioni si sono rivelate gravissime. Jasmine è deceduta intorno alle 18 dello stesso giorno, dopo quattro arresti cardiaci. Secondo quanto riportato dalle ricostruzioni giornalistiche, il quadro clinico comprendeva una grave emorragia addominale.

I dolori nei giorni precedenti e gli accertamenti medici

La morte della 27enne ha suscitato ancora più sgomento alla luce di quanto raccontato dalla madre, Giuseppina Muto, ai giornali emiliani. Nei giorni precedenti alla tragedia, Jasmine aveva già manifestato alcuni problemi di salute, tra cui forti dolori al petto e una sensazione di malessere che aveva reso necessari controlli medici. La giovane si era rivolta anche al pronto soccorso, dal quale era stata successivamente dimessa. Secondo il racconto della famiglia, alcuni disturbi erano stati inizialmente ricondotti a possibili manifestazioni d’ansia. Erano inoltre emersi valori anomali negli esami del sangue e risultavano programmati ulteriori approfondimenti. Questi elementi, riferiti dai familiari, non consentono tuttavia di stabilire se il tragico epilogo potesse essere evitato. La ricostruzione delle condizioni cliniche e delle cause del decesso richiede valutazioni mediche specifiche.

Chi era Jasmine Arcuri: da Cutro a Reggio Emilia per costruire il proprio futuro

Jasmine era cresciuta a Cutro, il centro del Crotonese al quale la sua famiglia era rimasta profondamente legata. Nel 2016 si era trasferita a Reggio Emilia insieme alla madre, al fratello e alla sorella, proseguendo gli studi e iniziando una nuova fase della propria vita. Dopo aver completato il percorso scolastico nell’ambito socio-sanitario, aveva scelto di dedicarsi a una professione rivolta all’aiuto delle persone. Conseguita la laurea triennale, si era iscritta all’Albo degli assistenti sociali e aveva iniziato a lavorare, prima occupandosi di minori per il Comune di Cadelbosco di Sopra e successivamente presso l’Ausl reggiana.

Nonostante gli impegni professionali, continuava a studiare all’Università di Parma, dove frequentava il corso di laurea magistrale in Servizio Sociale. Aveva inoltre manifestato l’intenzione di approfondire ulteriormente la propria formazione attraverso un master. Una ragazza determinata, che aveva scelto di mettere le proprie competenze a disposizione degli altri e che, secondo i ricordi di amici e colleghi, affrontava il lavoro con sensibilità, entusiasmo e grande attenzione verso le persone.

Il sogno di una casa con il fidanzato: i progetti interrotti dalla tragedia

Accanto alla carriera e agli studi, Jasmine stava progettando un importante cambiamento nella propria vita privata. Da circa sei anni era legata sentimentalmente ad Antonio Parrotta, con il quale condivideva la passione per i viaggi e il desiderio di costruire una famiglia. I due avevano deciso di andare a vivere insieme nella primavera del 2027 e stavano compiendo i primi passi concreti per acquistare un’abitazione. Proprio in questi giorni era previsto un appuntamento in banca per definire il percorso legato al mutuo. Un progetto che racconta quanto il futuro fosse già presente nei pensieri della giovane coppia. Jasmine cercava di conciliare lavoro, università e vita personale, organizzando i propri impegni e coltivando nuovi obiettivi. La sua morte improvvisa ha interrotto tutto, lasciando un vuoto enorme nella vita delle persone che le erano più vicine.

Cutro in lutto per Jasmine Arcuri: il cordoglio del sindaco e della comunità

La notizia della morte di Jasmine Arcuri ha raggiunto rapidamente anche la Calabria, provocando profonda commozione nella comunità di Cutro, dove la giovane aveva trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Il sindaco Domenico Voce ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza ai familiari, sottolineando il dolore provocato dalla scomparsa improvvisa di una ragazza così giovane. Il lutto coinvolge anche Reggio Emilia, dove Jasmine viveva da dieci anni e aveva stretto rapporti personali e professionali. L’Ausl reggiana ha voluto ricordarla con un messaggio di affetto, evidenziando la passione con cui svolgeva il proprio lavoro e il contributo umano che aveva saputo offrire ai colleghi.

I funerali di Jasmine Arcuri venerdì 6 novembre a Reggio Emilia

L’ultimo saluto alla giovane calabrese è previsto per venerdì 6 novembre 2026 a Reggio Emilia. Il corteo funebre partirà alle 8:45 dalla Casa Funeraria Croce Verde, in via della Croce Verde 1, per raggiungere la chiesa parrocchiale della Roncina, dove sarà celebrata la messa. Successivamente il feretro sarà accompagnato al cimitero di Villa Cella. La camera ardente sarà accessibile presso la Casa Funeraria Croce Verde, offrendo ad amici, colleghi e conoscenti la possibilità di renderle omaggio. Jasmine lascia la madre Giusy, il fratello Antonio, la sorella Jacqueline, il compagno Antonio, la zia Terry e tutti i suoi familiari. La sua scomparsa unisce nel dolore Cutro e Reggio Emilia, le due città che hanno accompagnato il suo percorso di vita, dagli anni della crescita fino ai progetti di un futuro che si è interrotto troppo presto.