Enna-Reggina, ufficiale lo stadio in cui si giocherà il match

Enna-Reggina si giocherà allo stadio Silvio Proto di Troina. Adesso è ufficiale: comunicato il cambio di sede della gara in programma domenica 8 novembre, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie D, girone I. La decisione è arrivata a seguito di una richiesta della società di casa, successivamente ratificata dalla Lega Nazionale Dilettanti. La partita si disputerà dunque a Troina, con calcio d’inizio confermato alle ore 14:30. La comunicazione ufficiale chiarisce definitivamente dove si svolgerà il prossimo impegno esterno della formazione reggina, chiamata ad affrontare l’Enna nella nuova sede individuata per l’incontro.

A confermare la variazione è stata direttamente la Reggina attraverso una nota ufficiale: “A seguito di richiesta della società ospitante, nonché di successiva ratifica della Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che la gara tra Enna e Reggina, in programma domenica 8 novembre e valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie D girone I, si disputerà allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30”. Il club di casa è ancora alle prese con il passaggio di proprietà, che continua a slittare ma che potrebbe arrivare domani. Ieri i calciatori avevano minacciato di non scendere in campo domenica, ma dovrebbero essere arrivate le rassicurazioni necessarie.