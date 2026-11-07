Enna-Reggina, i convocati di mister Marchionni: nome nuovo fra gli indisponibili

Mister Marco Marchionni ha diramato la lista dei convocati per Enna-Reggina: un nuovo nome si aggiunge alla lista degli indisponibili amaranto

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Enna-Reggina, gara valida per l’undicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 8 novembre allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Out Lancini che ha avuto un piccolo problema in settimana e si unisce agli indisponibili Jallow, Reis, Pellicanò e Macrì, come annunciato dal mister in conferenza stampa.

L’elenco dei convocati di mister Marchionni per Enna-Reggina

  • 1 Lagonigro
  • 12 Malia
  • 22 Piras
  • 4 Baldan
  • 15 Bruno
  • 16 De Mori
  • 3 Fazio
  • 5 Girasole
  • 31 Runza
  • 18 Abonckelet
  • 8 Acquadro
  • 7 Baggi
  • 88 Franchini
  • 24 Laaribi
  • 17 Porcino
  • 38 Rossetti
  • 23 Rotulo
  • 44 Specker
  • 97 Toscano
  • 21 Alma
  • 19 Franco
  • 10 Guida
  • 9 Magrassi
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