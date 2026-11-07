Enna-Reggina, i convocati di mister Marchionni: nome nuovo fra gli indisponibili

Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Enna-Reggina, gara valida per l’undicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 8 novembre allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Out Lancini che ha avuto un piccolo problema in settimana e si unisce agli indisponibili Jallow, Reis, Pellicanò e Macrì, come annunciato dal mister in conferenza stampa.

L’elenco dei convocati di mister Marchionni per Enna-Reggina