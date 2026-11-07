Enna-Reggina, i convocati di mister Marchionni: nome nuovo fra gli indisponibili

Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Enna-Reggina, gara valida per l’undicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 8 novembre allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Out Lancini che ha avuto un piccolo problema in settimana e si unisce agli indisponibili Jallow, Reis, Pellicanò e Macrì, come annunciato dal mister in conferenza stampa.
L’elenco dei convocati di mister Marchionni per Enna-Reggina
- 1 Lagonigro
- 12 Malia
- 22 Piras
- 4 Baldan
- 15 Bruno
- 16 De Mori
- 3 Fazio
- 5 Girasole
- 31 Runza
- 18 Abonckelet
- 8 Acquadro
- 7 Baggi
- 88 Franchini
- 24 Laaribi
- 17 Porcino
- 38 Rossetti
- 23 Rotulo
- 44 Specker
- 97 Toscano
- 21 Alma
- 19 Franco
- 10 Guida
- 9 Magrassi