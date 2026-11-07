Enna-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Enna-Reggina è il match valido per l’11ª giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 8 novembre alle ore 14:30. La sfida si disputerà allo stadio “Silvio Proto” di Troina, dopo una settimana particolarmente travagliata per la società siciliana. L’Enna, infatti, non può ancora utilizzare il proprio stadio e finora ha disputato le partite casalinghe prevalentemente a Niscemi. Per questa occasione, però, l’impianto non era disponibile e soltanto nel corso della settimana è stata individuata la soluzione di Troina, poi ufficializzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una situazione complicata ulteriormente dalle vicende societarie, con il passaggio di proprietà in corso e la minaccia dei calciatori gialloverdi di non scendere in campo, successivamente rientrata dopo le rassicurazioni ricevute. La Reggina si presenta invece all’appuntamento da capolista, reduce dal successo per 5-2 contro il Ragusa, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti per proseguire la propria corsa al vertice della classifica.

Purtroppo per le tifoserie di entrambe le squadre, si giocherà a porte chiuse. La partita, dunque, si potrà vedere soltanto dagli schermi. Per quanto concerne la diretta della partita in streaming, c’è la possibilità di seguire Enna-Reggina su Reggio Tv, l’emittente che anche in questa stagione ha acquisito i diritti per la trasmissione delle partite della squadra amaranto lontano dal Granillo, garantendone la visione gratuita. La gara sarà disponibile anche in streaming attraverso i servizi dell’emittente, permettendo ai sostenitori di seguirla da computer, smartphone e altri dispositivi. Un’ulteriore possibilità è rappresentata da Reggina Channel, la piattaforma ufficiale del club, attraverso la quale viene reso disponibile il segnale audiovisivo degli incontri in trasferta ricompresi nel pacchetto di diritti acquisito da Reggio Tv.

Enna-Reggina, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Come di consueto, per chi non potrà guardare la partita in diretta, ci sarà la possibilità di vivere tutte le emozioni di Enna-Reggina su StrettoWeb, attraverso la tradizionale diretta live testuale. La gara verrà raccontata dall’inizio alla fine, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo reale, i gol, le occasioni più importanti e tutti gli episodi del match. Al termine dell’incontro spazio agli approfondimenti, alle pagelle dei calciatori amaranto, alle dichiarazioni post partita e ai risultati delle altre sfide di giornata del girone I di Serie D. Appuntamento dunque a domenica 8 novembre, alle ore 14:30.