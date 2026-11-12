Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica: tre giorni di confronto a cura della Pediatria del Policlinico di Messina

Dal 12 al 14 novembre presso l’UNA Hotels Capotaormina gli specialisti italiani e internazionali si riuniscono per fare il punto su obesità infantile, diabete di tipo 1, malattie rare e continuità di cura nell’età di transizione. La città siciliana sarà il punto di riferimento per la comunità scientifica nazionale impegnata nella tutela della salute endocrina e metabolica di bambini e adolescenti con il Corso di Aggiornamento Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Coordinato dalla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, Presidente SIEDP e Responsabile Scientifico dell’evento, con il supporto della Commissione Didattica guidata dalla Prof.ssa Maria Felicia Faienza, il corso si propone di tradurre le più recenti evidenze scientifiche in strumenti concreti applicabili nella pratica clinica quotidiana.

La prima giornata si apre nel pomeriggio con le riunioni in sale parallele dei Gruppi di Studio SIEDP, dedicati a settori chiave come diabetologia, obesità infantile e genetica, fisiopatologia dell’accrescimento e della pubertà, malattie della tiroide, interferenti endocrini, incongruenza di genere ed endocrinologia perinatale. Alle ore 18.00 si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione alla presenza delle autorità, seguita da due Letture Magistrali di rilievo internazionale: il Prof. Stefan Wudy (Justus Liebig University, Germania) che approfondirà le applicazioni cliniche e di ricerca della metabolomica degli steroidi in endocrinologia pediatrica e il Prof. Thomas Danne (Breakthrough TD1, USA) che traccerà le prospettive future della diabetologia interventistica nella cura del diabete di tipo 1 in età pediatrica. Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 novembre, il programma scientifico alternerà sessioni plenarie, Meet the Expert, dibattiti Pro e Contro e discussioni interattive di casi clinici.

“La continua evoluzione delle conoscenze nella nostra disciplina rende indispensabile un aggiornamento costante”

“La continua evoluzione delle conoscenze nella nostra disciplina rende indispensabile un aggiornamento costante e un dialogo aperto tra professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale“, sottolinea il Presidente SIEDP, Prof.ssa Malgorzata Wasniewska. “Il confronto multidisciplinare e la condivisione delle migliori pratiche assistenziali sono essenziali per rispondere alle sfide cliniche attuali e migliorare concretamente la qualità delle cure offerte ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie”, sottolinea.

“La salute di bambini e adolescenti – sottolinea il Direttore Generale f.f. dell’AOU Elvira Amata – richiede competenze altamente specialistiche, un approccio multidisciplinare e una costante capacità di aggiornamento. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare la rete di collaborazione tra i professionisti e a favorire la diffusione di conoscenze e buone pratiche, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura sempre più efficaci e appropriati. Investire nella formazione e nel confronto scientifico significa, soprattutto, investire nella qualità dell’assistenza e nel futuro della salute delle nuove generazioni”.