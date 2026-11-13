Emergenza cinghiali, De Leo: “bando regionale discriminante, Nebrodi penalizzati”

L’ultimo bando regionale SRD04, nato per fornire un ristoro a tutti gli agricoltori che hanno subito i danni causati dall’invasione dei cinghiali in Sicilia, fa insorgere il deputato di Controcorrente all’Ars, Alessandro De Leo, il quale denuncia una palese discriminazione nella distribuzione delle risorse, parlando senza mezzi termini di “scelta gravissima contro i territori dei Nebrodi”. Il parlamentare chiede spiegazioni al governo Schifani: “perché regala 35 punti alle Madonie a discapito degli altri territori? Questo bando nasce con l’obiettivo di venire incontro a chi deve difendere colture e allevamenti dai danni provocati da cinghiali e altri ungulati. Ma dalle carte emerge ben altra verità: la Regione ha costruito un sistema di punteggi che premia in modo abnorme un territorio specifico, le Madonie, penalizzando pesantemente il resto della Sicilia, a cominciare dai Nebrodi”. Nel bando in questione, infatti, ai criteri territoriali sono attribuiti fino a 50 punti complessivi, di cui 35 vengono riconosciuti agli interventi ricadenti nei monti palermitani, mentre solo 15 punti sono riservati a tutte le altre aree siciliane.

“Si tratta di un’enorme sproporzione, non certo un dettaglio tecnico, che si traduce in vantaggio competitivo incredibile, capace di determinare in modo decisivo la graduatoria finale. Non basta – specifica De Leo – perché il bando prevede pure che, per ottenere il punteggio territoriale, l’intervento debba ricadere totalmente nelle aree premianti. Questo significa che il meccanismo è stato costruito in modo rigido e selettivo, con effetti pesantissimi su territori come i Nebrodi, che vivono le stesse emergenze e, in molti casi, in misura persino più drammatica. Ma qual è la motivazione alla base di questa scelta? Il governo Schifani chiarisca l’eventuale valutazione tecnica; altrimenti siamo davanti all’ennesimo bando scritto con il bilancino della convenienza politica e non con il criterio dell’equità territoriale. Se pensano di sacrificare la provincia di Messina – conclude il deputato – si sbagliano di grosso, perché la difenderemo ricorrendo a ogni strumento politico e istituzionale”.