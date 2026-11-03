Elicottero italiano caduto in Bosnia, Princi: “un pensiero alle famiglie. Italia ed Europa non dimenticheranno loro servizio”

Ritornate in Italia le salme delle vittime dell’incidente aereo avvenuto in Bosnia, che ha visto un elicottero militare italiano impegnato nell’operazione Eufor Althea è precipitato nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre 2026. Il bilancio è stato di quattro morti e 11 feriti: a perdere la vita sono stati due militari dell’Esercito italiano e due operatori del Corpo militare volontario della Croce Rossa.

Nel giorno dell’ultimo saluto, l’europarlamentare reggino Giusi Princi ha voluto ricordare le vittime di questa triste tragedia con un sentito pensiero personale espresso attraverso i social: “nel giorno dell’ultimo saluto ai militari italiani che hanno perso la vita nell’incidente in Bosnia-Erzegovina, il mio pensiero va alle famiglie. A loro, alla comunità dell’Esercito e della Croce Rossa la mia vicinanza. L’Italia e l’Europa non dimenticheranno il loro servizio“.