“Elezioni truccate”, Trump cambia versione sulle Midterm, poi spaventa l’Iran: “potrei distruggere il Paese”

Prima aveva riconosciuto il risultato delle elezioni Midterm negli Stati Uniti, accettando la sconfitta dei Repubblicani e mostrando disponibilità a collaborare con i Democratici. Adesso Donald Trump torna a parlare di elezioni truccate, mettendo nuovamente in discussione l’affidabilità del sistema elettorale americano. E mentre negli Stati Uniti si discute delle conseguenze politiche del voto, il presidente rilancia anche sul fronte internazionale, prospettando nuovi bombardamenti contro l’Iran e arrivando a evocare la possibilità di distruggere ciò che resta del Paese.

Due dichiarazioni, entrambe pronunciate nello Studio Ovale della Casa Bianca, che arrivano in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione americana, dopo la vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato e mentre Washington valuta le prossime mosse militari nei confronti di Teheran.

Trump cambia tono dopo le Midterm: prima accetta il risultato, poi denuncia elezioni truccate

All’indomani della sconfitta elettorale del Partito Repubblicano, Trump aveva inizialmente manifestato la propria disponibilità ad accettare l’esito delle urne e a lavorare con le nuove maggioranze democratiche al Congresso.

Una posizione che sembrava segnare un atteggiamento diverso rispetto alle precedenti contestazioni del sistema elettorale statunitense. Ma le ultime parole del presidente tornano ad alimentare le polemiche sull’integrità delle procedure di voto.

“Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea”. È quanto ha dichiarato Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente ha fatto riferimento al voto a Los Angeles, che ha affermato di aver seguito personalmente, definendolo “un evento davvero vergognoso”.

Le dichiarazioni segnano un evidente cambiamento di tono rispetto al precedente riconoscimento dei risultati delle Midterm. Trump torna infatti a denunciare presunte irregolarità elettorali, senza che le parole riportate contengano elementi concreti a dimostrazione dell’esistenza di brogli. Il riferimento a Los Angeles non equivale, tuttavia, a una contestazione formale dell’intero risultato nazionale delle elezioni di metà mandato.

Iran, Trump valuta nuovi bombardamenti: “preferirei non distruggere il resto del Paese”

Ma le dichiarazioni più pesanti del presidente americano riguardano l’Iran. Trump ha infatti lasciato aperta la possibilità di una nuova escalation militare contro Teheran, spiegando che gli Stati Uniti dovranno decidere se proseguire le operazioni per impedire che si ripetano le condizioni che hanno portato al conflitto.

“Adesso prenderemo una decisione (sull’Iran, ndr). Dobbiamo decidere se completare l’opera, in modo che non accada mai più. Preferirei non distruggere il resto del Paese, se possibile, ma forse sarò costretto a farlo. Lo saprete molto presto”, ha dichiarato Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.

Parole che rappresentano un esplicito avvertimento all’Iran e che prospettano la possibilità di ulteriori attacchi militari americani. Il presidente non ha annunciato una decisione definitiva sui nuovi bombardamenti, ma ha lasciato intendere che una scelta potrebbe arrivare a breve.

Al centro della posizione statunitense resta anche il programma nucleare iraniano, che Washington intende impedire possa costituire nuovamente una minaccia. Sul tavolo rimangono l’ipotesi di ulteriori operazioni militari e la possibilità di una soluzione diplomatica.

Dalla sconfitta elettorale alle minacce all’Iran: giorni decisivi per la Casa Bianca

Il quadro politico americano appare dunque segnato da due questioni strettamente connesse all’azione dell’amministrazione Trump: le conseguenze della sconfitta repubblicana alle elezioni Midterm del 3 novembre 2026 e la gestione del conflitto con l’Iran.

Da una parte il presidente torna a mettere in dubbio la regolarità delle elezioni, dopo aver dichiarato di essere disposto ad accettare il risultato che ha consegnato ai Democratici il controllo del Congresso. Dall’altra, mantiene aperta la prospettiva di nuovi attacchi contro il territorio iraniano, utilizzando parole che evocano conseguenze potenzialmente devastanti per il Paese.

Resta da capire se Washington sceglierà effettivamente la strada di un’ulteriore offensiva militare o se prevarrà l’opzione negoziale. Per il momento, Trump non ha comunicato una decisione definitiva. Ma il messaggio rivolto a Teheran è chiaro: gli Stati Uniti non escludono nuovi bombardamenti e il presidente sostiene che una decisione sarà resa nota molto presto.