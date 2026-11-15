Elezioni suppletive e comunali, i primi dati sull’affluenza alle urne: a Chieti vota il 3,14%, a Stefanaconi partecipazione in crescita

Urne aperte oggi, domenica 15 novembre 2026, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e per alcune importanti consultazioni amministrative. I primi dati sull’affluenza alle urne delle ore 12 mostrano una partecipazione particolarmente contenuta nel collegio di Chieti, dove ha votato appena il 3,14% degli aventi diritto. Diversa la situazione a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, dove la partecipazione raggiunge il 13,63%, in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale. Si vota anche a Calvi Risorta, nel Casertano, e ad Ayas, in Valle d’Aosta, dove l’affluenza mattutina ha raggiunto il 28,24%.

La giornata elettorale interessa territori differenti e consultazioni con caratteristiche diverse. In Abruzzo gli elettori devono scegliere un nuovo rappresentante alla Camera, mentre a Stefanaconi e Calvi Risorta si torna alle urne per eleggere le amministrazioni comunali dopo lo scioglimento degli enti per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. Ad Ayas, invece, i cittadini sono chiamati a rinnovare il sindaco, il vicesindaco e il Consiglio comunale.

Elezioni suppletive a Chieti, affluenza ferma al 3,14% alle ore 12

Il dato più significativo della prima rilevazione riguarda le elezioni suppletive nel collegio uninominale 01-Chieti, in Abruzzo. Alle ore 12 di domenica 15 novembre ha votato soltanto il 3,14% degli elettori, una percentuale molto bassa che fotografa una partecipazione limitata nelle prime cinque ore di apertura dei seggi. Il dato è stato riportato sulla base delle rilevazioni pubblicate dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno. La consultazione coinvolge 300.788 elettori, distribuiti in 104 Comuni della provincia di Chieti, con 461 sezioni elettorali. Il voto è stato convocato per assegnare il seggio alla Camera rimasto vacante dopo le dimissioni di Alberto Bagnai, eletto nel 2022 con la Lega e successivamente nominato componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Quattro i candidati in corsa. Il centrosinistra sostiene Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo e consigliere regionale, appoggiato tra gli altri da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Il centrodestra punta su Mario Colantonio, esponente della Lega sostenuto dalle principali forze della coalizione di governo. Completano la competizione Massimo Pasqualone, candidato di Dimensione Bandecchi, e Danilo Ranieri, candidato di Italia Domani.

Elezioni comunali in Calabria, a Stefanaconi affluenza al 13,63%: cresce rispetto al 2021

Segnali differenti arrivano dalla Calabria, dove si vota per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia. Secondo la rilevazione delle ore 12, l’affluenza si attesta al 13,63%, contro il 12,09% registrato alla stessa ora nella precedente consultazione amministrativa del 2021. L’incremento è quindi di 1,54 punti percentuali. Il dato assume particolare importanza per le caratteristiche della competizione elettorale. A Stefanaconi, infatti, è stata presentata una sola lista, “SiAmo Stefanaconi”, guidata dall’ex sindaco ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano. In questa situazione, oltre ai voti ottenuti dalla lista, sarà fondamentale il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto, necessario per la validità della consultazione.

Sono 1.768 gli elettori chiamati alle urne nel Comune del Vibonese, che torna al voto dopo lo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni mafiose, disposto nel luglio 2024. L’appuntamento elettorale rappresenta dunque un passaggio importante per il ritorno a un’amministrazione scelta direttamente dai cittadini. Il dato delle ore 12 evidenzia una partecipazione superiore a quella della precedente tornata alla medesima ora, ma sarà necessario attendere le successive rilevazioni per comprendere se l’affluenza potrà raggiungere la soglia richiesta. Proprio per la presenza di una sola lista, il numero degli elettori che si recheranno ai seggi assume un peso determinante.

Comunali a Calvi Risorta, urne aperte dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose

Si vota anche a Calvi Risorta, in provincia di Caserta, l’altro Comune interessato dal turno straordinario delle elezioni amministrative disposto dal Ministero dell’Interno. Anche in questo caso la consultazione arriva dopo lo scioglimento dell’amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, relativo alle infiltrazioni e ai condizionamenti di tipo mafioso. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Alle 12 ha votato il 17,5%.

Elezioni comunali ad Ayas, in Valle d’Aosta ha già votato il 28,24%

Partecipazione più elevata ad Ayas, in Valle d’Aosta, dove le elezioni comunali si svolgono nella sola giornata di domenica 15 novembre. Alle ore 12 si sono recati alle urne 318 elettori su 1.126 aventi diritto, pari al 28,24%. Il dato è stato diffuso dalla stampa locale, che ha riportato la rilevazione effettuata nel seggio allestito presso il municipio. La competizione vede confrontarsi due candidate alla carica di sindaco: Elena Becquet, sostenuta dalla lista “Ayas pè ouèi è pè demàn”, e Lorenza Collé, candidata della lista “Ripartire da Ayas”. Gli elettori sono chiamati a scegliere anche il vicesindaco e i componenti del Consiglio comunale. A differenza delle elezioni suppletive e delle amministrative di Stefanaconi e Calvi Risorta, ad Ayas le urne chiuderanno definitivamente questa sera alle ore 23. Le operazioni di scrutinio sono previste per lunedì 16 novembre, a partire dalle ore 8.