Elezioni regionali Sicilia, il M5S prepara il programma per la coalizione progressista: al via 20 team di lavoro

Il Movimento 5 Stelle Sicilia accelera la preparazione del programma politico da sottoporre alla coalizione progressista in vista delle prossime elezioni regionali. Prende forma una nuova fase di confronto ed elaborazione delle proposte, con la costituzione di 20 team di lavoro chiamati a individuare soluzioni e iniziative per il futuro dell’Isola. Il percorso partirà anche dai risultati del lavoro svolto nei mesi scorsi attraverso i tavoli di Nova, con l’obiettivo di approfondire le principali problematiche della Sicilia e tradurre il confronto in proposte programmatiche da presentare agli alleati della coalizione.

M5S Sicilia, 20 team per costruire il programma delle prossime elezioni regionali

Il progetto punta a coinvolgere una platea ampia e diversificata di partecipanti, valorizzando competenze, esperienze e conoscenze dirette delle problematiche del territorio. Ai gruppi di lavoro prenderanno parte rappresentanti del Movimento 5 Stelle eletti ai diversi livelli istituzionali, attivisti, simpatizzanti ed esponenti della società civile. Particolare attenzione sarà riservata al contributo di chi opera quotidianamente nei diversi settori e può offrire indicazioni concrete sulle questioni da affrontare. 2Sono graditi i contributi di spessore di tutti, specie degli esperti dei vari settori che vivono quotidianamente le varie problematiche da trattare”, afferma il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, sottolineando la volontà di aprire il percorso programmatico a competenze ed esperienze provenienti anche dall’esterno del Movimento.

Elezioni regionali Sicilia, il 10 novembre la presentazione all’Ars

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati martedì 10 novembre, alle ore 10:30, nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). Durante l’incontro saranno resi noti i particolari dell’organizzazione dei 20 team e annunciati i primi nomi dei componenti che prenderanno parte ai gruppi di lavoro. La presentazione rappresenterà un nuovo passaggio nel percorso avviato dal M5S siciliano per definire la propria proposta politica e programmatica in vista delle prossime elezioni regionali, con l’intenzione di mettere a disposizione della coalizione progressista un programma costruito attraverso il confronto tra rappresentanti istituzionali, attivisti ed esponenti della società civile.