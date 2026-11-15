Elezioni regionali in Sicilia, Forza del Popolo detta la linea: “noi alternativi a De Luca e La Vardera”. Confermato il candidato Presidente

Forza del Popolo conferma la candidatura dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso alla Presidenza della Regione Siciliana in vista delle elezioni regionali del 2027 e annuncia l’intenzione di presentare proprie liste in tutti i nove collegi elettorali dell’Isola. Il movimento ha formalizzato la propria linea politica e organizzativa, ribadendo la volontà di partecipare alla competizione elettorale con il proprio simbolo, pur mantenendo aperta la possibilità di confrontarsi con altre formazioni politiche e civiche per eventuali alleanze. La decisione è contenuta in un documento approvato all’unanimità dall’Assemblea federale siciliana il 13 novembre 2026 e successivamente ratificato dal Comitato Politico Nazionale nella riunione del 14 novembre. Un passaggio con il quale il partito definisce le proprie scelte in vista dell’appuntamento elettorale e stabilisce le prossime scadenze per la preparazione delle candidature.

“Forza del Popolo scalda i motori in Sicilia in vista delle elezioni regionali del 2027 e si prepara all’appuntamento elettorale con un programma articolato e ambizioso, confermando la candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che sarà capolista regionale”. È quanto si legge nella nota diffusa dal movimento, che annuncia così la conferma della candidatura di Musso e il percorso organizzativo della Federazione siciliana.

Forza del Popolo prepara le liste per le Regionali in Sicilia

Uno degli elementi centrali del documento riguarda la capacità organizzativa del movimento sul territorio regionale. Forza del Popolo dichiara di essere nelle condizioni di presentare liste in tutti i nove collegi elettorali siciliani, sostenendo di disporre già di responsabili territoriali in grado di curare gli adempimenti necessari alla partecipazione alle elezioni, dalla composizione degli elenchi dei candidati alla raccolta delle sottoscrizioni. Si tratta di un obiettivo che la Federazione intende perseguire attraverso una struttura organizzativa distribuita sull’intero territorio dell’Isola, facendo riferimento agli indirizzi politici definiti dai propri organismi. La formalizzazione della linea elettorale rappresenta quindi, nelle intenzioni del movimento, il punto di partenza per completare la preparazione delle liste e affrontare le successive fasi della campagna per le Regionali.

“La Federazione Siciliana di Forza del Popolo ha definito e formalizzato la propria linea politica, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle scelte organizzative ed elettorali e, al contempo, lasciare aperti spazi di confronto con altre realtà politiche e civiche presenti sul territorio regionale.

Il documento, approvato all’unanimità dall’Assemblea federale siciliana nella seduta del 13 novembre 2026 e successivamente ratificato dal Comitato Politico Nazionale nella riunione del 14 novembre 2026, costituisce il riferimento politico e organizzativo per il percorso verso le Regionali.

Un primo punto fermo riguarda la capacità organizzativa della Federazione siciliana. Forza del Popolo dichiara di essere nelle condizioni di presentare proprie liste in tutti i nove collegi elettorali siciliani. I responsabili territoriali, secondo quanto comunicato, sono già in grado di provvedere agli adempimenti necessari, dalla composizione degli elenchi dei candidati alla raccolta delle sottoscrizioni”, si legge ancora nella comunicazione del movimento.

Alleanze possibili, ma confermati Musso e il simbolo del partito

La posizione assunta dalla Federazione siciliana riguarda anche il tema delle alleanze elettorali. Forza del Popolo non esclude la possibilità di raggiungere intese con altre realtà politiche e civiche presenti in Sicilia, ma chiarisce che qualsiasi confronto dovrà svilupparsi nel rispetto delle decisioni già approvate dagli organismi del partito. In particolare, rimangono confermate sia la candidatura di Lillo Massimiliano Musso alla Presidenza della Regione Siciliana sia la volontà di presentarsi con il simbolo di Forza del Popolo, come stabilito dai congressi territoriali celebrati nel corso del 2026. L’apertura al dialogo non modifica dunque gli indirizzi politici già deliberati, ma lascia spazio alla valutazione di eventuali accordi compatibili con il percorso individuato dalla Federazione.

“Sul fronte delle alleanze, la linea adottata è quella della disponibilità al dialogo e alla costruzione di eventuali intese elettorali. Un’apertura che, tuttavia, dovrà necessariamente svilupparsi nel rispetto degli indirizzi politici già espressi dai congressi territoriali celebrati quest’anno in Sicilia”.

A ribadire questa impostazione è Ignazio Antonio Riggi, presidente della Federazione Siciliana di Forza del Popolo, che conferma la continuità delle decisioni assunte dal movimento e riferisce di un aumento delle adesioni. “La disponibilità al confronto non comporta – ha dichiarato Ignazio Antonio Riggi, Presidente della Federazione Siciliana di Forza del Popolo – una rinuncia alle scelte già deliberate dagli organismi del partito. Restano confermate sia la candidatura dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso alla Presidenza della Regione Siciliana, sia la presentazione del simbolo di Forza del Popolo, secondo quanto stabilito nei congressi territoriali. Stiamo registrando di giorno in giorno un crescendo di adesioni”.

Il 28 febbraio 2027 la scadenza per le liste e l’avvio della raccolta firme

Il movimento ha infine definito una precisa tabella di marcia per i prossimi mesi. Entro e non oltre il 28 febbraio 2027, Forza del Popolo prevede di completare la composizione delle proprie liste elettorali, individuando i candidati che parteciperanno alla competizione nei nove collegi siciliani. Nella stessa data, secondo quanto annunciato dalla Federazione, prenderà ufficialmente avvio la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle candidature. Il calendario interno consentirà al partito di proseguire il lavoro organizzativo e, parallelamente, di valutare eventuali interlocuzioni politiche nel rispetto delle condizioni già stabilite. Con la conferma di Lillo Massimiliano Musso come candidato presidente e capolista regionale, Forza del Popolo definisce così i primi passaggi del proprio percorso verso le elezioni regionali siciliane del 2027.