Elezioni politiche e amministrative nello stesso giorno nel 2027? A rilanciare questa ipotesi è Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, intervenuto durante la trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora”. Con il suo consueto tono ironico, De Luca ha indicato domenica 13 e lunedì 14 giugno come le date nelle quali, secondo la sua previsione, si svolgeranno contemporaneamente il primo turno delle elezioni amministrative e quello delle elezioni politiche. Durante il suo intervento radiofonico, Cateno De Luca ha dichiarato: “le risultanze della seduta spiritica notturna di ieri (abbiamo dovuto utilizzare ben due pallottolieri) sono state inequivocabili: a giugno ci sarà la concomitanza tra il primo turno delle amministrative ed il primo turno delle elezioni politiche”.