Elezioni politiche, De Luca e La Vardera fortissimi in Sicilia: possono essere decisivi per centrodestra e campo largo, l’Isola ago della bilancia

La nuova legge elettorale cambia profondamente gli scenari della politica italiana e restituisce centralità a quelle forze che, pur non appartenendo ai grandi partiti tradizionali, possono diventare decisive nella corsa a Palazzo Chigi. Non saranno necessariamente Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, da soli, a determinare il risultato delle prossime elezioni. A fare la differenza potrebbero essere proprio quei movimenti civici, autonomisti e liberaldemocratici capaci di conquistare anche soltanto pochi punti percentuali, ma fondamentali per assicurare la vittoria alla propria coalizione. In questo scenario emergono quattro protagonisti: Cateno De Luca con Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera con Controcorrente e Progetto Civico, Luigi Marattin con il Partito Liberaldemocratico e Alternativa Popolare.

Realtà differenti per storia e collocazione politica, accomunate dalla possibilità di diventare determinanti negli equilibri nazionali. Ma c’è soprattutto un elemento che rende questa nuova fase particolarmente interessante: la Sicilia potrebbe essere il territorio decisivo per stabilire chi governerà l’Italia. E il paradosso è che a contendersi questo ruolo saranno soprattutto due leader che hanno condiviso la stessa esperienza politica e oggi si trovano su fronti contrapposti: Cateno De Luca e Ismaele La Vardera.

La nuova legge elettorale premia le coalizioni: anche pochi punti percentuali possono decidere tutto

La legge elettorale n. 180 del 9 ottobre 2026, entrata in vigore il 24 ottobre, introduce un sistema prevalentemente proporzionale con un premio di governabilità. La coalizione che arriva prima a livello nazionale, raggiungendo almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato, può ottenere un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, secondo le condizioni stabilite dalla normativa. È proprio questa soglia a rendere strategico il ruolo dei partiti minori. Una coalizione ferma al 39 o al 40% potrebbe conquistare il premio grazie al contributo di un movimento capace di portare pochi punti percentuali aggiuntivi. In una competizione equilibrata, la differenza tra vincere e perdere potrebbe essere racchiusa nel consenso di una forza politica apparentemente marginale. La conseguenza è evidente: Giorgia Meloni e il campo largo dovranno cercare nuovi alleati, possibilmente capaci di conquistare elettori che non voterebbero i partiti principali delle rispettive coalizioni. Ed è proprio su questo terreno che diventano centrali le esperienze di De Luca, La Vardera, Bandecchi e Marattin.

Cateno De Luca sceglie il centrodestra: Sud chiama Nord può essere decisivo per Giorgia Meloni

Tra le operazioni politiche più interessanti c’è quella di Cateno De Luca, che ha scelto di sostenere a livello nazionale la coalizione guidata da Giorgia Meloni. Il leader di Sud chiama Nord punta ad allargare il proprio progetto attraverso il coinvolgimento di sindaci e amministratori locali, trasformando una forza nata e cresciuta soprattutto in Sicilia in un soggetto capace di incidere sugli equilibri parlamentari. La sua principale risorsa è rappresentata dai risultati elettorali già ottenuti. Alle elezioni regionali siciliane del 2022, De Luca raccolse 505.895 voti personali come candidato presidente, pari a circa il 24% dei consensi, arrivando secondo dietro Renato Schifani e superando i candidati sostenuti separatamente da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Un risultato straordinariamente significativo per una leadership esterna ai grandi partiti. Va precisato che gli oltre 500 mila voti furono ottenuti da De Luca come candidato presidente e non dalla sola lista Sud chiama Nord. Ma il dato politico rimane: in Sicilia esiste un bacino elettorale molto consistente che può riconoscersi in progetti autonomisti e civici. Il movimento ottenne inoltre oltre 267 mila voti nell’Isola alle elezioni politiche per il Senato del 2022, confermando la capacità di trasformare il radicamento territoriale in consenso nazionale. Oggi De Luca potrebbe portare una parte di questo elettorato nel centrodestra, diventando una risorsa preziosa per Meloni. Resta però un’incognita: quanto del suo consenso storico lo seguirà nella nuova collocazione politica? La sua forza è sempre stata la trasversalità, e l’accordo nazionale con il centrodestra dovrà convivere con l’autonomia rivendicata nei confronti del governo regionale siciliano.

Ismaele La Vardera guarda al campo largo: Controcorrente e Progetto Civico sfidano De Luca

Sul fronte opposto si muove Ismaele La Vardera, protagonista di una parabola politica particolarmente interessante. Un tempo nello stesso partito di Cateno De Luca, oggi ha scelto una direzione differente, collocando il proprio movimento Controcorrente nell’area alternativa al centrodestra e rafforzando la collaborazione con Progetto Civico Italia, promosso da Alessandro Onorato. È una contrapposizione che potrebbe avere conseguenze rilevanti. De Luca ha scelto Meloni, La Vardera guarda al campo largo. Due protagonisti della stessa esperienza politica siciliana sono diventati potenziali alleati di coalizioni opposte, entrambi con l’ambizione di rappresentare cittadini che non si riconoscono completamente nei partiti tradizionali.

Il progetto di La Vardera punta sulla costruzione di un’alternativa civica, sul rinnovamento della rappresentanza politica e su una forte identità territoriale. La collaborazione con Progetto Civico potrebbe consentirgli di collegare il proprio radicamento siciliano a una rete nazionale di amministratori e movimenti. La sfida sarà trasformare la visibilità politica e il consenso raccolto attorno alle proprie battaglie in voti concreti. A differenza di Sud chiama Nord, Controcorrente deve ancora misurarsi con una prova elettorale di dimensioni paragonabili a quella affrontata da De Luca nel 2022. Ma proprio per questo rappresenta una delle incognite più interessanti della prossima competizione. Se riuscisse a intercettare una parte significativa dell’elettorato siciliano deluso dai partiti tradizionali, La Vardera potrebbe diventare per il campo largo ciò che De Luca punta a essere per il centrodestra: un alleato in grado di portare i voti decisivi per vincere.

Bandecchi e Marattin, gli altri protagonisti della partita per il centro

La competizione non si esaurisce in Sicilia. Tra i protagonisti da osservare ci sono anche Stefano Bandecchi e Luigi Marattin, espressioni di due progetti politici molto differenti, ma potenzialmente importanti nella costruzione delle future alleanze. Bandecchi, sindaco di Terni e protagonista dell’esperienza di Alternativa Popolare, ha successivamente sviluppato il proprio progetto politico attraverso Dimensione Bandecchi. Le sue aperture verso il centrodestra lo collocano tra gli interlocutori da seguire nell’eventuale allargamento della coalizione di Meloni, pur senza considerare già definito un accordo elettorale. Una partita diversa riguarda Luigi Marattin e il Partito Liberaldemocratico. Il confronto interno sulla possibilità di dialogare con il centrodestra evidenzia le difficoltà di un’area liberale che deve scegliere tra autonomia e partecipazione a uno schieramento più ampio. Un eventuale accordo potrebbe consentire alla coalizione di Meloni di raggiungere settori dell’elettorato moderato e liberale, ma comporterebbe anche il rischio di perdere consensi tra quanti non condividono quella collocazione. Il problema comune a queste formazioni è la soglia di sbarramento del 3%. La nuova legge rende importante il loro contributo alle coalizioni, ma non garantisce automaticamente la rappresentanza parlamentare. Saranno quindi determinanti le scelte sui simboli, sulle liste e sulle alleanze.

La Sicilia può decidere le elezioni: Sud chiama Nord e Controcorrente potrebbero superare i partiti tradizionali

Il vero elemento politico da non sottovalutare è la possibilità che in Sicilia Sud chiama Nord e Controcorrente-Progetto Civico raggiungano risultati superiori a quelli di alcuni partiti tradizionali. Non necessariamente su tutto il territorio regionale, ma soprattutto nelle province dove le rispettive leadership e reti amministrative risultano maggiormente radicate. Il precedente del 2022 dimostra quanto possa essere rilevante il consenso costruito attorno a figure politiche territoriali. La crescita del progetto di La Vardera apre invece uno scenario nuovo, nel quale due movimenti civici potrebbero contendersi una parte significativa dell’elettorato siciliano, contribuendo però alla forza di schieramenti nazionali opposti.

È questo il paradosso più interessante: due esponenti provenienti dalla stessa esperienza politica potrebbero risultare decisivi, uno per la vittoria del centrodestra e l’altro per quella del centrosinistra. Naturalmente, il risultato dipenderà dalla capacità di aggiungere nuovi voti alle rispettive coalizioni. Se Sud chiama Nord sottraesse consensi soltanto a Forza Italia, Fratelli d’Italia o Lega, il suo contributo complessivo sarebbe limitato. Lo stesso varrebbe per Controcorrente qualora raccogliesse esclusivamente voti provenienti dal Partito Democratico o dal Movimento 5 Stelle. La vera sfida sarà quindi conquistare gli elettori indecisi, gli astenuti e quanti non si riconoscono nelle formazioni tradizionali. Non conterà soltanto quanti voti prenderanno De Luca e La Vardera, ma soprattutto quanti ne porteranno in più alle rispettive coalizioni.