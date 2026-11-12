Elezioni Midterm, vittoria storica di Scott Colom nel Mississippi: dopo 145 anni un afroamericano torna al Senato

Una vittoria storica in Mississippi, destinata a segnare una pagina importante della politica americana. Il democratico Scott Colom, 43 anni, ha conquistato un seggio al Senato degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano eletto a rappresentare lo Stato nella Camera alta del Congresso dopo 145 anni. Un risultato che assume un significato ancora maggiore considerando che il Mississippi è uno degli Stati tradizionalmente più favorevoli ai Repubblicani e che, nelle elezioni presidenziali del 2024, Donald Trump aveva vinto con un vantaggio di 23 punti percentuali.

La vittoria di Colom è arrivata dopo oltre una settimana di conteggi, durante la quale gli avvocati dei due principali partiti americani hanno seguito attentamente lo scrutinio delle schede per corrispondenza e dei voti provvisori. Al termine delle verifiche, il candidato democratico ha avuto la meglio sulla senatrice repubblicana uscente Cindy Hyde-Smith.

Colom entrerà in carica a gennaio 2027, diventando il terzo senatore afroamericano nella storia del Mississippi e il primo a essere eletto direttamente dai cittadini dello Stato.

Scott Colom batte Cindy Hyde-Smith: la storica vittoria dei Democratici

Il successo di Scott Colom alle elezioni di metà mandato del 2026 rappresenta uno dei risultati più significativi per il Partito Democratico, che con la conquista del seggio del Mississippi è riuscito a sottrarre ai Repubblicani otto seggi al Senato.

Il risultato assume un significato particolare anche per la storia personale del nuovo senatore. Appena tre anni fa, infatti, i Repubblicani avevano bloccato la sua nomina a giudice federale, proposta dall’allora presidente Joe Biden. Oggi Colom ha conquistato attraverso il voto popolare uno dei seggi più importanti della rappresentanza politica americana.

La sua avversaria, la senatrice uscente Cindy Hyde-Smith, ha riconosciuto la sconfitta, dichiarando: “sebbene questo non sia il risultato per cui abbiamo lavorato o che speravamo, rispetto la decisione degli elettori del Mississippi”. Anche Mike Hurst, presidente del Partito Repubblicano del Mississippi, si è congratulato con il candidato democratico per il risultato ottenuto.

Magic Johnson festeggia: “vorrei che mio padre fosse vivo per vedere questo momento”

La vittoria di Colom ha suscitato reazioni anche al di fuori del mondo politico, coinvolgendo personalità dello sport americano. Tra queste la leggenda dell’NBA Magic Johnson, stella dei Lakers dello Showtime, che ha voluto celebrare pubblicamente il risultato ricordando il legame della propria famiglia con il Mississippi.

L’ex campione NBA ha commentato con emozione: “Mio padre Earvin Johnson Sr. è nato in Mississippi. Vorrei che fosse vivo per vedere Scott Colom diventare il primo senatore nero dello stato in oltre 140 anni!”. Un messaggio che evidenzia il valore simbolico della vittoria, soprattutto in uno Stato la cui storia politica è profondamente legata alle battaglie per i diritti civili e la rappresentanza afroamericana.

Dal 1881 a oggi: chi erano Blanche Bruce e Hiram Revels, i primi senatori afroamericani

Per comprendere la portata della vittoria di Scott Colom bisogna tornare indietro di quasi un secolo e mezzo, agli anni successivi alla Guerra civile americana e al periodo della Ricostruzione degli Stati Uniti. Prima di Colom, il Mississippi aveva avuto soltanto due senatori afroamericani: Hiram Revels e Blanche K. Bruce, entrambi protagonisti di una fase cruciale della storia politica americana.

Hiram Revels, nato libero nella Carolina del Nord e successivamente cappellano dell’esercito dell’Unione, entrò nella storia il 25 febbraio 1870, quando prestò giuramento come senatore, poche settimane dopo la ratifica del Quindicesimo Emendamento, che proibiva di negare il diritto di voto in base alla razza.

Qualche anno dopo fu la volta di Blanche K. Bruce, nato in schiavitù in Virginia e diventato il primo afroamericano a completare un intero mandato al Senato degli Stati Uniti. Il suo incarico terminò nel 1881.

Da allora nessun altro afroamericano aveva rappresentato il Mississippi al Senato. La vittoria di Colom interrompe quindi un’assenza durata 145 anni, con un ulteriore elemento di rilievo storico: mentre Revels e Bruce erano stati scelti dal Parlamento statale secondo il sistema elettorale allora vigente, Scott Colom è il primo senatore afroamericano del Mississippi eletto direttamente dal voto popolare.

La campagna elettorale di Colom: costo della vita, salari e sanità

Dietro il successo elettorale del democratico c’è una campagna concentrata soprattutto sulle difficoltà economiche delle famiglie del Mississippi, uno degli Stati più poveri degli Stati Uniti.

Scott Colom ha posto al centro del proprio programma la riduzione del costo della vita, l’aumento dei salari e la protezione dell’assistenza sanitaria, temi particolarmente rilevanti per una popolazione alle prese con problemi economici e sociali.

Una strategia che ha permesso al candidato democratico di conquistare il seggio occupato dalla repubblicana Cindy Hyde-Smith, in uno Stato dove appena due anni prima Donald Trump aveva ottenuto una vittoria presidenziale con 23 punti di vantaggio.

Il risultato del Mississippi rappresenta così un passaggio importante anche negli equilibri politici nazionali. Con otto seggi sottratti ai Repubblicani nelle elezioni di metà mandato, i Democratici hanno rafforzato la propria presenza al Senato, mentre la vittoria di Colom assume un significato particolare per la storia della rappresentanza afroamericana negli Stati Uniti.

A partire da gennaio 2027, Scott Colom entrerà ufficialmente al Senato americano. A distanza di 145 anni dalla conclusione del mandato di Blanche K. Bruce, il Mississippi tornerà ad avere un senatore afroamericano, questa volta scelto direttamente dagli elettori.